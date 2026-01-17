La Feria de San Marcos 2026 cumple con parte de la cuota de K-pop que prometió y anuncia el concierto de Audrey Nuna.

La actriz y cantante es quien le da voz a ‘Mira’, personaje de KPop Demon Hunters, la película sensación de Netflix.

¿Cuándo es el concierto de Audrey Nuna, ‘Mira’, en la Feria de San Marcos 2026?

Audrey Nuna será parte de uno de los eventos más importantes de Aguascalientes con su concierto en la Feria de San Marcos 2026:

Cuándo: sábado 2 de mayo

Dónde: Foro de las Estrellas NISSAN

Horario: en punto de las 22:00 horas

Entrada: acceso gratuito

K-pop Demon Hunters llegará a la Feria de San Marcos 2026 (Facebook | Feria Nacional de San Marcos)

Si bien Audrey Nuna alcanzó un nuevo público gracias a la película de KPop Demon Hunters, lo cierto es que es una cantante bien consagrada en la industria musical.

Y aunque los fans esperan a que interprete “Golden”, segundo sencillo de la película de Netflix, lo cierto es que su repertorio va más allá de su reciente incursión en el K-pop.

Como cantante, Audrey Nuna es reconocida por su mezcla de R&B, hip-hop y pop, sumando sonidos electrónicos que le dan ese toque experimental en su música.

Algunas de sus canciones más destacadas fuera de KPop Demon Hunters son:

Damn Right

Comic Sans

Starving

Locket

Space

Mine

Topaz