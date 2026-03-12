Chris Appelhans es un reconocido director, ilustrador, guionista y diseñador de producción estadounidense, quien actualmente se desempeña como una de las figuras creativas más respetadas en la industria de la animación de Hollywood.

Es ampliamente valorado por su capacidad para fusionar el diseño visual de vanguardia con narrativas emotivas, colaborando estrechamente con estudios de la talla de Sony Pictures Animation, Netflix y DreamWorks.

¿Quién es Chris Appelhans?

Chris Appelhans es un artista multidisciplinario cuya carrera se distingue por un ascenso constante desde el arte conceptual hasta la dirección general. Su mayor logro es haber escrito y dirigido “Wish Dragon”, película que fue nominada a los premios Annie y se convirtió en un éxito de visualizaciones en Netflix. Previamente participó en “Coraline” y “Monster House”.

Al lado de Maggie Kang, codirigió y participó como guionista de la película “KPop Demon Hunters”, el exitoso proyecto de Netflix que fusiona fantasía, cultura pop y tradición.

Chris Appelhans: Trayectoria, estudios y sus nuevos proyectos para 2026. (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Chris Appelhans?

Chris Appelhans nació en 1980 en Idaho, Estados Unidos. En 2026, tiene aproximadamente 45 años.

¿Chris Appelhans tiene pareja?

Chris Appelhans está casado con la destacada escritora Maurene Goo; la pareja celebró una ceremonia campestre en 2012.

¿Qué signo zodiacal es Chris Appelhans?

Dado que su fecha exacta de nacimiento no ha sido difundida públicamente (solo el año), su signo zodiacal permanece desconocido.

¿Chris Appelhans tiene hijos?

Chris Appelhans y su esposa, Maurene Goo, tienen un hijo cuya identidad se mantiene en reserva.

¿Qué estudió Chris Appelhans?

Chris Appelhans estudió Ilustración y Diseño en el ArtCenter College of Design, en Pasadena, California.

¿En qué ha trabajado Chris Appelhans?

Chris Appelhans es reconocido por haber transitado por casi todos los departamentos creativos de la animación antes de llegar a la silla de director. Su trayectoria completa incluye: