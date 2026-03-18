Es oficial, la pandilla resuelve misterios ya tiene un nuevo rostro con el elenco confirmado para la serie de Scooby-Doo producida por Netflix. Ellos son:

Mckenna Grace, de 19 años de edad como Daphne

Tanner Hagen, de 21 años de edad como Shaggy

Abby Ryder Fortson, de 18 años de edad como Velma

Maxwell Jenkins, de 20 años de edad como Fred

En cuanto a Scooby se ha reportado el posible regreso de Frank Welker, quien ha dado voz al personaje desde 2002. Aunque Netflix no lo ha confirmado oficialmente.

Live action de Scooby-Doo en Netflix abordará los orígenes del grupo

Desde marzo de 2025 ya se había anunciado en la agenda de Netflix la realización de una nueva serie de Scooby-Doo.

Ahora con el anuncio del elenco para el live action resta esperar el día de estreno que, aunque no ha sido revelado específicamente, será para este 2026.

Scooby- doo (Warner Bros.)

De acuerdo con las sinopsis que se han revelado, Netflix predende darle un tono más serio y siniestro al que se acostumbra en los demás proyectos de la franquicia.

En esta ocasión se abordarán los orígenes de la pandilla en un campamento de verano, donde investigan un asesinato paranormal en el que un cachorro gran danés es el único testigo.

Scooby-Doo: Origins es el nombre provisional para la nueva produccion de Netflix y la temporada contará con un total de 8 episodios.

Con el tiempo la plataforma de streaming irá liberando nuevo material promocional como pósters individales de los personales y tráilers de la temporada.