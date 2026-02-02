Con los nominados a los Oscar 2026, ya se están afinando los detalles de la ceremonia, entre ellos los números musicales donde estará Demon Hunters.

Pues como era de esperarse, las Huntr/x de K-Pop Demon Hunters estarán presentes en los Oscar 2026 cantando el tema por el que están nominadas a Mejor Canción Original.

Rumi de K-Pop Demon Hunters (Netflix)

Uno de los musicales de los Oscar 2026 estará protagonizado por Demon Hunters

De acuerdo con La Academia, los Oscar 2026 solo contarán con dos números musicales, uno de ellos será GOLDEN de K-Pop Demon Hunters, interpretado por Huntr/x.

Además de GOLDEN de Demon Hunters, el otro número musical será I Lied To You de Sinners, aunque en este caso no se dio a conocer quién cantará.

El resto de canciones nominadas no contarán con intervención musical , algo que ha sorprendido a fans de las películas y sus melodías.

Lo que hace sospechar que la ganadora de la categoría estará entre alguna de esas dos canciones, con la apuesta para Demon Hunters, que es el tema más popular.

Habrá que esperar al 15 de marzo para despejar las dudas acerca de la ganadora a Mejor Canción Original en los Oscar 2026.

Sinners (Warner Bros.)

¿Por qué solo Demon Hunters y Sinners tendrán números musicales en los Oscar 2026?

Si bien no hay una razón oficial del por qué solo Demon Hunters y Sinners tendrán su número musical en los 0scar 2026, se cree que es por cuestión de tiempo.

Los números musicales, como los de Demon Hunters y Sinners, gastaban mucho tiempo de televisión; para los Oscar 2026 se planea optimizar este.

De ahí que solo se le dedique tiempo a los temas musicales más populares o importantes, como es el caso de GOLDEN, que fue la canción más sonada de 2025.

No es la primera vez que se eliminan los números musicales de los Oscar, esto ya sucedió en 2025, cuando se eliminaron todas las canciones en su totalidad.

Sin embargo, en esa ocasión parecía más una estrategia de control de daños, por las críticas recibidas a los temas nominados de Emilia Pérez, cuya calidad era cuestionable.