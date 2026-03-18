Netflix llevará a un nuevo nivel su película más vista. “Kpop Demon Hunters” tendrá gira mundial.

De acuerdo con un reporte exclusivo de Bloomberg, Netflix monetizará hasta donde pueda con Kpop Demon Junters, también conocidas en español como Las guerreras K-pop.

Su siguiente movimiento es llevar de gira al grupo ficticio HUNTR/X, responsable del éxito “Golden”.

¿Qué se sabe de la gira mundial de Kpop Demon Hunters?

El plan de Netflix se encuentra en su primera etapa; sin embargo, se contempla concretarlo en 2027.

Netflix tiene en mente ofrecer a sus clientes una gira en directo de Kpop Demon Hunters, cuyas voces detrás pertenecen a las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y REI AMI (Zoey).

La gira constaría de presentaciones orquestales, artistas virtuales y shows familiares.

Kpop Demon Hunters (Sony Pictures Animation / Captura de video)

Ésta tendría paradas en Latinoamérica, Santiago de Chile, Lima, México y otras partes del mundo aún por definir.

Aunque no hay fecha de lanzamiento, es un hecho que el espectáculo llegará antes que la segunda parte de la película.

Netflix confirma secuela de Kpop Demon Hunters

La noticia sobre la gira mundial llega a casi una semana de que Netflix confirmara que Kpop Demon Hunters tendrá secuela.

Sí, tras el éxito en el servicio streaming y en el cine, donde tuvo funciones especiales, Kpop Demon Hunters tendrá una continuación escrita nuevamente por los guionistas Maggie Kang y Chris Appelhans.

La secuela está prevista para estrenarse en algún momento del 2029.

Hasta el momento no se ha revelado la trama de la nueva entrega; no obstante, la codirectora Maggie Kang soltó una pista a través de Variety.

La primera entrega, estrenada en junio de 2025, contó la historia de Rumi, líder del grupo ficticio HUNTR/X, por lo que la segunda entrega podría centrarse en la vida de Zoey o Mira.