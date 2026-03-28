Netflix mantiene su interés en las series biográfica, es por ello que revelaron la primera imagen de Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. para su próxima producción.

Pues Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. será uno de los protagonistas de una historia sobre la conocida familia de Estados Unidos.

Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. será el protagonista próxima serie de Netflix

La nueva serie de Netflix abordará el ascenso de la polémica familia de inversores y políticos estadounidenses, por ello Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. será el protagonista.

Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. (Netflix)

Ya que Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. abordará la vida de este último, mostrando el cómo construyó toda la fortuna e influencias de su linaje en todo Estados Unidos.

Kennedy, como se llamará el show, contará con 8 episodios en total, mostrando los pasajes más importantes de la vida del patriarca de la familia.

Ubicándose en la década de los años 30, lo que significa que en esta primera temporada, solo veremos un poco de la etapa de adulto joven de Joe Kennedy Sr.

De momento la serie aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que sea parte de los lanzamientos importantes de primavera.

Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. podría aparecer en más temporadas en Netflix

Aunque de momento Netflix solo ha anunciado una temporada de la serie, existe la posibilidad de seguir viendo a Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr.

Pues en caso de tener éxito, se planea que el show de Netflix tenga una estructura similar a The Crown, por lo que seguiríamos viendo a Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr.

Donde cada temporada mostrará a cada uno de los integrantes de la familia, así como su relación con la vida pública de Estados Unidos.

Más si tomamos en cuenta que Joe Kennedy Sr. es el padre de John F. Kennedy, tal vez el miembro más conocido de la dinastía y del que muchos quieren ver una serie en este formato.