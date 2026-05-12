Netflix Latinoamérica acaba de confirmar que la nueva película de Diego Luna llamada “Ceniza en la boca” llegará a la plataforma después de ir a Cannes.

Asimismo, Netflix adelantó el elenco completo y la sinopsis de “Ceniza en la boca”, mismos que te compartimos.

“Ceniza en la boca”, la nueva película de Diego Luna, llegará a Netflix

Con bombos y platillos Netflix anunció que una nueva película de Diego Luna se estrenará en la plataforma para 2027, confirmando que se habla de “Ceniza en la boca”.

Según la información brindada, “Ceniza en la boca” se proyectará por primera vez en el Festival de Cine de Cannes el 13 de mayo de 2026, siendo el cuarto trabajo de Diego Luna como director.

Más tarde, la nueva película de Diego Luna se estrenará en cines para llegar, después, a Netflix Latinoamérica, Portugal y España.

“Ceniza en la boca” de Diego Luna está basada en la novela de Brenda Navarro, lanzada en 2022 por la editorial Sexto Piso.

“Ceniza en la boca” de Diego Luna: Elenco completo y sinopsis

La nueva película de Diego Luna llegará a Netflix tras proyectarse en Cannes y en los cines, por lo que te compartimos más detalles del proyecto que llega de orgullo a los mexicanos.

Sinopsis

“Lucila abandona México con su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid, quien se había marchado unos años antes en busca de un futuro mejor. Al llegar, la cruda y asfixiante realidad que les espera resulta mucho más dura de lo que Lucia había imaginado. Aún así, está decidida a sacar el máximo provecho de esta nueva y frágil vida”.

Elenco completo

Luisa Huertas de 74 años de edad

Guillermo Ríos de 69 años de edad

Sergio Bautista de edad desconocida

Benny Emmanuel de 29 años de edad

Teresa Lozano de 81 años de edad

Adriana Jacomé de 32 años de edad

Junto a Diego Luna, el guion está a cargo de Abia Castillo y Diego Rabasa.