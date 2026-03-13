Desde este 13 de marzo de 2026, los precios de Netflix en México tendrán un aumento en todos sus planes, para que te vayas preparando si cuentas con una suscripción.

A continuación te daremos todos los detalles acercar de los precios de Netflix en México en cada uno de sus planes.

Netflix (Unsplash)

Nuevos precios de Netflix en México

Los nuevos precios de Netflix en México por plan son los siguientes:

Estándar con anuncios: 139 pesos al mes

Estándar sin anuncios: 269 pesos al mes. Miembro extra; 69 pesos con anuncios o 79 pesos al mes sin anuncios

Premium: 369 pesos al mes. 2 miembros extra por 69 pesos con anuncios o 79 pesos sin anuncios

Como ya se mencionó, estos precios de Netflix en México aplicarán a partir de este viernes 13 de marzo de 2026.

Los usuarios que se suscriban a partir de esa fecha lo harán con las nuevas tarifas; mientras que quienes ya tengan un contrato verán reflejado el aumento hasta su siguiente pago mensual.

Hay que señalar que no se dieron detalles de cómo se aplicarán estos precios a personas que tengan Netflix a través de terceros o lo hayan contratado con promociones.

Netflix Logo (Unsplash)

¿Por qué subieron los precios de Netflix en México?

No se dieron detalles del por qué del aumento de precios de Netflix en México, aunque por lo general, las empresas aluden a la inflación para justificar esto.

Hay que señalar que desde hace ya varios años, se ha visto un aumento constante en los precios de Netflix en México, algo que no tiene muy contentos a los usuarios.

En todos los casos se ha mencionado ya se a la inflación, en su momento a la pandemia, y en otros casos al “panorama de crisis e inestabilidad global”.

No se sabe si este será el único ajuste a los precios de Netflix o en próximos meses tendremos más movimientos al respecto.

La recomendación a usuarios es que estén al pendiente de cualquier cambio en su cuenta de Netflix.