Durante la mañanera del pueblo, la cantante Julieta Venegas sorprendió con una nueva versión de “La Niña Futbolista” para el Mundial 2026.
Esto como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de promover un mensajes de igualdad e inclusión.
“La Niña Futbolista”, la nueva versión para el Mundial 2026 interpretado por Julieta Venegas
El Mundial 2026 no solo celebrará al deporte del balón pie, sino también a la igualdad, la música y a las mujeres tal y como lo han hecho con la canción “La Niña Futbolista” una nueva versión interpretada por Julieta Venegas.
Tema que será para el Mundial 2026 y que nació en una colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.
“La Niña Futbolista” se trata de una nueva versión de la canción original de Ignacio Silva, del grupo Los Patita de Perro, ahora con voz de Julieta Venegas y un ensamble coral de mujeres jóvenes del Conservatorio de Música.
Además de que esta versión de “La Niña Futbolista” para el Mundial 2026 llega con un video especial entre Julieta Venegas y las mujeres jóvenes del Conservatorio de Música con una grabación desde los estudios Churubusco.
Letra completa de “La Niña Futbolista”, nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas
Acá te dejamos la letra completa de “La Niña Futbolista”, la nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas
Hace tiempo en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el fútbol
Dando patadas a un balón
Sin embargo su papá
Piensa como los demás
A las muñecas ella tiene que jugar
Para aprender a ser mamá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Pero le dijeron que estaba mal
Una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Y una tarde en que jugó
Metió un tremendo gol
Al equipo contrario se llevó
El portero hasta lloró
Desde entonces, como ven
Ya ha metido más de cien
Muchos equipos ya la quieren contratar
Y feliz mamá y papá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Y le dijeron llegó la mejor
Una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Las mujeres de hoy todo pueden ser
Pueden meter un gol, pueden meter el cien