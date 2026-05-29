Durante la mañanera del pueblo, la cantante Julieta Venegas sorprendió con una nueva versión de “La Niña Futbolista” para el Mundial 2026.

Esto como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de promover un mensajes de igualdad e inclusión.

“La Niña Futbolista”, la nueva versión para el Mundial 2026 interpretado por Julieta Venegas

El Mundial 2026 no solo celebrará al deporte del balón pie, sino también a la igualdad, la música y a las mujeres tal y como lo han hecho con la canción “La Niña Futbolista” una nueva versión interpretada por Julieta Venegas.

Tema que será para el Mundial 2026 y que nació en una colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.

“La Niña Futbolista” se trata de una nueva versión de la canción original de Ignacio Silva, del grupo Los Patita de Perro, ahora con voz de Julieta Venegas y un ensamble coral de mujeres jóvenes del Conservatorio de Música.

Además de que esta versión de “La Niña Futbolista” para el Mundial 2026 llega con un video especial entre Julieta Venegas y las mujeres jóvenes del Conservatorio de Música con una grabación desde los estudios Churubusco.

Letra completa de “La Niña Futbolista”, nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas

Acá te dejamos la letra completa de “La Niña Futbolista”, la nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo su papá

Piensa como los demás

A las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Y una tarde en que jugó

Metió un tremendo gol

Al equipo contrario se llevó

El portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y feliz mamá y papá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron llegó la mejor

Una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Las mujeres de hoy todo pueden ser

Pueden meter un gol, pueden meter el cien