Desde la conferencia mañanera se presentó a las ganadoras de los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 que regalaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada.

Tras un análisis de mil videos seleccionados, donde mujeres compartieron su pasión por el fútbol con dominadas de balón, se seleccionó a 4 ganadoras, dos de ellas para presenciar el partido inaugural.

Las ganadoras de los boletos de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada son:

Brianna Ameli Medina Cortés, ganadora del boleto del partido inaugural de Clara Brugada

Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora del boleto del partido inaugural de Claudia Sheinbaum

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