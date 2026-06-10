Deadmau5 sí dará concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, confirma Gumball 3000

Deadmau5 sí ofrecerá un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución este miércoles 10 de junio, como parte del rally automovilístico Gumball 3000.
Gumball 3000 confirmó en redes sociales que el evento será abierto a todos los asistentes al Monumento a la Revolución, desmintiendo rumores de que se realizaría en un recinto privado.
El espectáculo del DJ canadiense se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. y contará con la presencia de más de 100 supercars, además de invitados como Michelle Rodríguez y Cuco.
Gumball 3000 sí tendrá concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución
El rally de autos Gumball 3000 sí tendrá concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución, tras confirmarlo en sus redes sociales.
Desmintiendo el rumor de que el concierto del DJ y productor canadiense, Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5 no sería gratuito en el Monumento a la Revolución, sino en un recinto privado y bajo invitación.
Asimismo, Gumball 3000 también confirmó la participación en su rally de la actriz Michelle Rodríguez, así como del músico Cuco.
¿A qué hora será el concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución?
El evento de Gumball 3000 está programado para comenzar a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 11:00 de la noche de este miércoles 10 de junio en el Monumento a la Revolución.
Además del concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución, el famoso rally tendrá la participación de más 100 supercars y pilotos de Gumball 3000 para los fans de los autos.