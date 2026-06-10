Deadmau5 sí ofrecerá un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución este miércoles 10 de junio, como parte del rally automovilístico Gumball 3000.

Gumball 3000 confirmó en redes sociales que el evento será abierto a todos los asistentes al Monumento a la Revolución, desmintiendo rumores de que se realizaría en un recinto privado.

El espectáculo del DJ canadiense se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. y contará con la presencia de más de 100 supercars, además de invitados como Michelle Rodríguez y Cuco.

Gumball 3000 sí tendrá concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución

El rally de autos Gumball 3000 sí tendrá concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución, tras confirmarlo en sus redes sociales.

Desmintiendo el rumor de que el concierto del DJ y productor canadiense, Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5 no sería gratuito en el Monumento a la Revolución, sino en un recinto privado y bajo invitación.

Asimismo, Gumball 3000 también confirmó la participación en su rally de la actriz Michelle Rodríguez, así como del músico Cuco.

Deadmau5 sí dará concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, confirma Gumball 3000 (Gumball 3000)

¿A qué hora será el concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución?

El evento de Gumball 3000 está programado para comenzar a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 11:00 de la noche de este miércoles 10 de junio en el Monumento a la Revolución.

Además del concierto gratuito de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución, el famoso rally tendrá la participación de más 100 supercars y pilotos de Gumball 3000 para los fans de los autos.