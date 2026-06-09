Sarah Nichols es una actriz y conductora que denunció a Pascacio López por violación tras trabajar juntos en la serie “Guerra de Vecinos”.

La actriz denunció en 2022 al actor Pascacio López ante las autoridades y públicamente tras presuntamente agredirla mientras eran compañeros de trabajo.

¿Quién es Sarah Nichols? La actriz que denunció a Pascacio López

Sarah Nichols es una actriz nacida en Amsterdam, conocida por su trabajo en películas de Hollywood y diversa series.

A inicios de 2022, Sarah Nichols denunció en Jalisco a Pascacio López por violación agravada.

Pascacio López estuvo 11 meses en prisión y fue liberado en febrero de 2023.

Sarah Nichols (Instagram/ @sarahnichols8)

¿Qué edad tiene Sarah Nichols?

Sarah Nichols nació el 6 de abril de 1982; actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sarah Nichols?

Se desconoce si Sarah Nichols tiene pareja.

¿Qué signos zodiacal es Sarah Nichols?

Sarah Nichols es Aries.

¿Cuántos hijos tiene Sarah Nichols?

Sarah Nichols no tiene hijos.

¿Qué estudió Sarah Nichols?

Sarah Nichols estudió en la Universidad de Los Ángeles y la escuela de artes de la Universidad de Nueva York.

Sarah Nichols (Instagram/@sarahnichols8)

¿En qué ha trabajado Sarah Nichols?

La carrera de Sarah Nichols se ha desarrollado en Hollywood y México, donde ha trabajado en películas como:

Michael Clayton

August Rush: escucha tu destino

Delirious

Morir de amor

12 rounds

Cuando ya no estés aquí

Yo quiero a Eva

Mi pequeño gran hombre

Sarah Nichols trabajó en la serie “Vecinos en Guerra”, donde tuco un papel secundario donde interceptaba a ‘Montse’.

Sarah Nichols denunció a Pascacio López por violación

A inicios de 2022, Sarah Nichols denunció a Pascacio López por violación agravada, tras trabajar juntos en la serie “Guerra de Vecinos”.

Pascacio López fue detenido en marzo de 2022 y permaneció en el Penal de Puente Grande por 11 meses mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

El actor fue liberado en febrero de 2023 por presuntas faltas de pruebas en el caso.

Cuatro años después del caso, Pascacio López volverá a Puente Grande mientras se desarrollad en caso.

Hasta el momento, Sarah Nichols no se pronunciado por la detención de su presunto agresor.