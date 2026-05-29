La canción ”La niña futbolista” de Los Patita de Perro toma revuelo con la presentación de una nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas.

Causando curiosidad “La niña futbolista” de Los Patita de Perro sobre su significado, así como su letra y mensaje de igualdad en el deporte.

Letra y mensaje de igualdad en el deporte de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro

“La niña futbolista” es una canción de la agrupación Los Patita de Perro la cual fue una creación con mensaje de igualdad en el deporte del balón pie.

Pues en su mensaje, “La niña futbolista” busca romper los estereotipos de género, así resaltar los derechos de las niñas a elegir a jugar fútbol y demostrar que ellas también pueden.

A continuación la letra completa de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro:

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el juego del fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo sus papás

Piensan como los demás

Que a las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Que una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Tienen miedo a jugar con una mujer

Y una tarde en que jugó

Fue metiendo un super gol

La defensiva del contrario se llevó

Y el portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y hasta la quieren sus papás

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron que estaba bien

Que una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Todos quieren jugar con una mujer

Significado de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro

“La niña futbolista” de Los Patita de Perro tiene un significado muy representativo sobre la inclusión y la igualdad para las niñas y mujeres.

Pues resalta los estereotipos para las mujeres desde casa y el entorno escolar, sin embargo, el significado de estos mismos cambia, al demostrar que cualquiera puede jugar fútbol, así como cantar, saltar y jugar con las muñecas.