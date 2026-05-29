La canción ”La niña futbolista” de Los Patita de Perro toma revuelo con la presentación de una nueva versión para el Mundial 2026 con Julieta Venegas.
Causando curiosidad “La niña futbolista” de Los Patita de Perro sobre su significado, así como su letra y mensaje de igualdad en el deporte.
Letra y mensaje de igualdad en el deporte de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro
“La niña futbolista” es una canción de la agrupación Los Patita de Perro la cual fue una creación con mensaje de igualdad en el deporte del balón pie.
Pues en su mensaje, “La niña futbolista” busca romper los estereotipos de género, así resaltar los derechos de las niñas a elegir a jugar fútbol y demostrar que ellas también pueden.
A continuación la letra completa de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro:
Hace tiempo en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el juego del fútbol
Dando patadas a un balón
Sin embargo sus papás
Piensan como los demás
Que a las muñecas ella tiene que jugar
Para aprender a ser mamá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Pero le dijeron que estaba mal
Que una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Tienen miedo a jugar con una mujer
Y una tarde en que jugó
Fue metiendo un super gol
La defensiva del contrario se llevó
Y el portero hasta lloró
Desde entonces, como ven
Ya ha metido más de cien
Muchos equipos ya la quieren contratar
Y hasta la quieren sus papás
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Y le dijeron que estaba bien
Que una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Todos quieren jugar con una mujer
Significado de “La niña futbolista” de Los Patita de Perro
“La niña futbolista” de Los Patita de Perro tiene un significado muy representativo sobre la inclusión y la igualdad para las niñas y mujeres.
Pues resalta los estereotipos para las mujeres desde casa y el entorno escolar, sin embargo, el significado de estos mismos cambia, al demostrar que cualquiera puede jugar fútbol, así como cantar, saltar y jugar con las muñecas.