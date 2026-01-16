Julieta Venegas es una cantante, compositora y multiinstrumentista nacida en Long Beach, California, Estados Unidos, de padres mexicanos.

Inició su carrera musical en la década de los noventa como integrante de la banda Tijuana No!, referente del rock alternativo y ska mexicano, donde coescribió el tema “Pobre de Ti” junto a Álex Zúñiga.

Con más de tres décadas de trayectoria, Julieta Venegas se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana, destacando por su estilo que fusiona pop latino, rock, folk y sonidos norteños, además de mantenerse vigente con nuevas colaboraciones y proyectos. En 2026 anunció su gira “Norteña Tour”, reafirmando su conexión con sus raíces musicales.

¿Quién es Julieta Venegas?

Julieta Venegas nació en Estados Unidos, pero creció y se formó musicalmente en Tijuana, Baja California, un entorno que marcó profundamente su identidad artística. Desde temprana edad estudió piano, canto y violonchelo, lo que le permitió desarrollar una propuesta musical versátil y personal.

En 1992 comenzó a componer canciones y participó en proyectos teatrales como “Sirenas de Corazón”, de Edward Coward. Posteriormente se integró a Tijuana No!, agrupación clave en la escena del rock mexicano de los noventa.

En 1997 debutó como solista con el álbum “Aquí”, con el respaldo de Café Tacuba, material que la posicionó como una figura emergente del rock nacional mexicano. Durante los años 2000 consolidó su carrera con éxitos como “Andar conmigo”, “Lento”, “Me voy” y “Limón y sal”, convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas de su generación.

Tras algunos periodos de pausa creativa, en 2022 lanzó “Tu Historia”, un álbum marcado por la introspección y la nostalgia surgida durante la pandemia por Covid-19. En 2026 presentó su nuevo proyecto “Norteña”, un homenaje a los géneros que han influido su trayectoria, como el rock, la cumbia y el pop.

Julieta Venegas, una de las voces más influyentes del pop latino, anunció su Norteña Tour 2026. (@julietavenegasp/ Instagram)

¿Qué edad tiene Julieta Venegas?

Julieta Venegas nació el 24 de noviembre de 1970, por lo que a inicios de 2026 tiene 55 años de edad.

¿Quién es el esposo de Julieta Venegas?

Julieta Venegas estuvo casada durante dos años con Álvaro Henríquez, músico y compositor chileno, de quien se divorció en el año 2000. Posteriormente mantuvo una relación con Rodrigo García Pietro, con quien tuvo una hija.

¿Qué signo zodiacal es Julieta Venegas?

Julieta Venegas es Sagitario, signo de fuego asociado con la creatividad, la libertad y el espíritu aventurero.

¿Julieta Venegas tiene hijos?

Sí. Julieta Venegas tiene una hija, nacida en 2010, fruto de su relación con Rodrigo García Pietro.

¿Qué estudió Julieta Venegas?

Julieta Venegas no cuenta con estudios universitarios formales; sin embargo, desde la infancia recibió formación musical especializada.

Estudió piano clásico desde los ocho años, además de violonchelo, teoría musical y canto en instituciones como la Escuela de Música del Noreste, Southwestern College en San Diego y el Colegio La Paz en Tijuana.

¿En qué ha trabajado Julieta Venegas?

Julieta Venegas mantiene una sólida y vigente carrera musical como cantante, compositora y productora, con múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos 9 Grammy Latinos, 2 premios Grammy, 7 MTV Awards, 7 BMI Awards y el Master of Latin Music Award (2017) por su trayectoria.

Discografía destacada: