El festival de música Coachella 2026 ya ha revelado sus detalles con todos los artistas en concierto que tendrá en su escenario.

Siendo Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G los encargados de encabezar el lineup de Coachella 2026, pero ¿qué otros artistas estarán? Te contamos.

Este es el lineup de Coachella 2026 con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

El lineup de Coachella 2026 tendrá para todos los gustos en concierto desde pop, rock, reggaeton y hasta k-pop en sus dos fines de semana completos los días 10, 17, 11, 18, 12 y 19 de abril.

Por lo que el lineup de Coachella 2026 tendrá a Sabrina Carpenter de 26 años como artista principal por primera vez en el festival, junto al regreso a los escenarios de Justin Bieber de 31 años; y Karol G de 34 años quien lo vuelve a encabezarlo.

Con ello, el lineup completo de Coachella 2026 es:

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora