El festival de música Coachella 2026 ya ha revelado sus detalles con todos los artistas en concierto que tendrá en su escenario.

Siendo Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G los encargados de encabezar el lineup de Coachella 2026, pero ¿qué otros artistas estarán? Te contamos.

Este es el lineup de Coachella 2026 con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

El lineup de Coachella 2026 tendrá para todos los gustos en concierto desde pop, rock, reggaeton y hasta k-pop en sus dos fines de semana completos los días 10, 17, 11, 18, 12 y 19 de abril.

Por lo que el lineup de Coachella 2026 tendrá a Sabrina Carpenter de 26 años como artista principal por primera vez en el festival, junto al regreso a los escenarios de Justin Bieber de 31 años; y Karol G de 34 años quien lo vuelve a encabezarlo.

Con ello, el lineup completo de Coachella 2026 es:

Viernes 10 y 17 de abril

  • Sabrina Carpenter
  • the XX
  • Nine Inch Noize
  • Disclousure
  • Turnstile
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Teddy Swims
  • KATSEYE
  • Devo
  • Sexxy Red
  • Central Cee
  • Foster the People
  • Levity
  • Blood Orange
  • Moby
  • Marlon Hoffstadt
  • Lykke Li
  • fakemink
  • Gordo
  • Creepy Nuts
  • Joyce Manor
  • BINI
  • Kettama
  • Groove Armada
  • Joost
  • HUGEL
  • CMAT
  • Salayyyter
  • Prospa
  • Hot Mulligan
  • Hamdi
  • Fleshwater
  • Max Styler
  • Wednesday
  • Dabeull
  • The Two Lips
  • Ninajirachi
  • Mac Dean x Luke Dean
  • Cachirula % Loojan
  • Jessica Branka
  • Chloé Caillet x Rossi
  • Arodes
  • NewDad
  • Carolina Durante
  • flowerovlove
  • Febuary
  • Bob Baker Marionettes
  • Youna
  • Sahar Z
Sabrina Carpenter en los Premios Grammy 2024.
Sabrina Carpenter en los Premios Grammy 2024. (Evan Agostini / Invision/AP)

Sábado 11 y 18 de abril

  • Justin Bieber
  • The Strokes
  • GIVEON
  • Addison Rae
  • Labirinth
  • SOMBR
  • David Byrne
  • Interpol
  • Alex G
  • Solomun
  • Swae Lee
  • Taemin
  • Pink Pantheress
  • Royel Otis
  • REZZ
  • Fujii Kaze
  • Adriataque
  • Davido
  • Boys Noize
  • Geese
  • rusowsky
  • YOUSUKE YUKIMATSU
  • Green Velvet
  • Luísa Sonza
  • ZULAN
  • Los Hermanos Flores
  • Bedouin
  • Ceremony
  • 54 Ultra
  • Noga Erez
  • Ben Sterling
  • Blondshell
  • Lambrini Girls
  • Ecca Vandal
  • Mind Enterprises
  • Freak Slug
  • SOSA
  • Mahmut Orhan
  • Riordan
  • Die Spitz
  • WHATMORE
  • GENESI
  • Yaamagucci
Justin Bieber
Justin Bieber (@justinbieber / Instagram)

Domingo 12 y 19 de abril

  • Karol G
  • Young Thug
  • Kaskade
  • BIGBANG
  • Laufey
  • Major Lazer
  • Iggy Pop
  • FKA Twigs
  • Wet Leg
  • Clipse
  • Subtronics
  • Little Simz
  • Mochakk
  • Duke Dumont
  • Worship
  • Armin van Buuren x Adam Beyer
  • Holly Humberstone
  • Gigi Perez
  • The Rapture
  • Sucidal Tendencies
  • BUNT
  • French Police
  • Black Flag
  • Oklou
  • Röyskopp
  • The Chats
  • DRAIN
  • Model/Actriz
  • COBRAH
  • Los Retros
  • WhoMadeWho
  • Jane Remover
  • ROZ
  • Glitterer
  • Carlita x Josh Baker
  • MËSTIZA
  • &friends
  • AZZECCA
  • LE YORA
  • Samia
  • Tomora
Karol G
Karol G (Agencia México)