El festival de música Coachella 2026 ya ha revelado sus detalles con todos los artistas en concierto que tendrá en su escenario.
Siendo Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G los encargados de encabezar el lineup de Coachella 2026, pero ¿qué otros artistas estarán? Te contamos.
Este es el lineup de Coachella 2026 con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G
El lineup de Coachella 2026 tendrá para todos los gustos en concierto desde pop, rock, reggaeton y hasta k-pop en sus dos fines de semana completos los días 10, 17, 11, 18, 12 y 19 de abril.
Por lo que el lineup de Coachella 2026 tendrá a Sabrina Carpenter de 26 años como artista principal por primera vez en el festival, junto al regreso a los escenarios de Justin Bieber de 31 años; y Karol G de 34 años quien lo vuelve a encabezarlo.
Con ello, el lineup completo de Coachella 2026 es:
Viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- the XX
- Nine Inch Noize
- Disclousure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexxy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Salayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Mac Dean x Luke Dean
- Cachirula % Loojan
- Jessica Branka
- Chloé Caillet x Rossi
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Sábado 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVEON
- Addison Rae
- Labirinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Solomun
- Swae Lee
- Taemin
- Pink Pantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fujii Kaze
- Adriataque
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- YOUSUKE YUKIMATSU
- Green Velvet
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yaamagucci
Domingo 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA Twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren x Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Sucidal Tendencies
- BUNT
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyskopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- ROZ
- Glitterer
- Carlita x Josh Baker
- MËSTIZA
- &friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora