Sabrina Carpenter está molesta por el video que publicó la Casa Blanca, el cual muestra deportaciones realizadas por ICE.

Si aún no lo has visto, el material audiovisual muestra redadas, protestas y detenciones a la par que se escucha un fragmento de “Juno”, la canción de Sabrina Carpenter que se incluye en el álbum Short n’ Sweet.

Tema que fue utilizado sin la autorización de la cantante y compositora estadounidense, de 26 años de edad.

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Sabrina Carpenter tacha de “malvado” y “repugnante” video de la Casa Blanca

Mediante su cuenta de la red social X, Sabrina Carpenter tachó el video de “malvado” y “repugnante”, así como lanzó una petición a la administración de Donald Trump, de 79 años de edad.

Sabrina Carpenter pide que ella y su música nunca sean involucradas para beneficiar “intereses inhumanos”.

Es así como la interprete de “Juno” expresa su rechazo por la forma en que actúan los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Sabrina Carpenter se lanza contra la Casa Blanca (@SabrinaAnnLynn / Red Social X)

Cabe mencionar que no es la primera vez que la Casa Blanca toma canciones famosas para darle mayor impacto a sus videos de deportaciones.

El mes pasado utilizaron “All-American Bitch”, una canción de Olivia Rodrigo, de 22 años de edad, quien también externó su molestia.

Incluso, el portal CNN recuerda que Taylor Swift, de 35 años de edad, y su tema “The Fate of Ophelia”, fue utilizado sin autorización.

Se cree que “Juno” fue tomada sin permiso por la administración del Presidente de Estados Unidos porque Sabrina Carpenter, arriba del escenario, la usa para realizar falsos arrestos.

Sus fans suelen divertirse al ver como pasan de mano en mano esposas de color rosa que les coloca a celebridades que asisten a sus shows.

Aunque Sabrina Carpenter ya dijo no haber prestado su música para algo tan repugnante, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, advirtió que “no se disculparán por deportar a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos”.