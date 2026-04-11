Karol G, de 35 años de edad, se sinceró sobre la presión de no criticar a ICE por temor a perder su visa.

Antes de llevarlo a cabo debe reflexionarlo, encontrar el momento adecuado y hacer algo que la represente a ella y su comunidad.

Karol G evita críticas al ICE por su situación migratoria

Pese a tener agenda llena, Karol G es consciente de lo que ocurre en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde el ICE tiene atemorizados a los migrantes.

Temor que ha alcanzado a Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante colombiana, quien asegura tener intención de actuar y no de abordar el tema únicamente con palabras; sin embargo, es probable que no lo haga.

Karol G (Agencia México)

Asegura que decir: “Fuera ICE” provocaría una reacción inmediata de su equipo: “Me matarían”, bromeó a la revista Playboy.

De acuerdo con la compositora, mucha gente le ha recomendado que no lo haga ya que podría perder su visa.

“La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’ ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’... Te conviertes en un blanco, porque algunas personas quieren demostrar su poder” Karol G

Cabe mencionar que Karol G ha tenido visa durante años, por lo que ha mantenido una presencia activa en Estados Unidos.

Karol G (@karolg/Instagram)

Karol G encabeza Coachella 2026

Las declaraciones de Karol G en relación al ICE las realizó antes de su participación en Coachella 2026, festival que encabeza.

Karol G se convertirá en la primera mujer latina en encabezar el festival que se realizará en el habitual Empire Polo Club en Indio, California.

Será la segunda vez que participe; la primera fue en 2022, año en que asistió como artista invitada.

Al respecto se dijo emocionada, ya que será la primera vez que se vea como una artista del mismo que calibre del escenario que estará pisando.

Por lo que se dice afortunada de “formar parte de una generación que intenta cambiar la narrativa y alzar la voz por la comunidad”.