El regreso de Justin Bieber a Coachella 2026 dio de qué hablar, pues tras negociar un pago millonario para encabezar el festival por primera vez, el cantante ofreció un espectáculo que combinó temas nuevos, colaboraciones y un medley de sus grandes éxitos.

Aunque la presentación de Justin Bieber fue relativamente breve en algunos momentos, incluido un segmento de apenas 8 minutos que se volvió viral, muchos fans quedaron encantados.

Estos 8 minutos de Justin Bieber cantando sus temas viejos los voy a atesorar en mi corazón por el resto de mi vida. GRACIAS JUSTIN, GRACIAS#BIEBERCHELLA pic.twitter.com/dQ8N6sVHOI — Miku¹⁶ ⁴³ (@FashionXGirl_) April 12, 2026

Justin Bieber enciende Coachella 2026 y divide a fans y críticos ante su regreso al escenario

En redes sociales se ha estado hablando sobre la actuación que tuvo Justin Bieber en el escenario de Coachella, liderando el cartel en su regreso al escenario.

En medio de rumores que aseguran tuvo un pago de 10 millones de dólares (176 millones 220 mil pesos), una asistente aseguró que esos minutos de Justin Bieber fueron “lo mejor” del festival Coachella, destacando la nostalgia y la conexión emocional con sus canciones clásicas.

El show también incluyó invitados y colaboraciones destacadas que elevaron la experiencia para el público, tales como:

The Kid Laroi

Tems

Wizkid

Dijon

Setlist de Justin Bieber en Coachella 2026

Este fue el setlist que interpretó Justin Bieber durante su presentación en Coachella 2026:

All I Can Take

Speed Demon

First Place

Go Baby

Butterflies

Walking Away

All The Way / 405 / Too Long / Petting Zoo / I Do

Stay (con The Kid Laroi)

Mother In You

Things You Do

Glory Voice Memo

Zuma House

Dotted Line

Everything Hallelujah

Medley: Baby / Favorite Girl / That Should Be Me / Beauty and a Beat / Confident / All That Matters / With You / So Sick / Sorry / Where Are Ü Now / I’m the One

Yukon

Devotion (con Dijon)

I Think You’re Special (con Tems)

Essence (con Wizkid & Tems)

Daisies

Justin Bieber se presentó en Coachella 2026 (VALERIE MACON / AFP / AFP)

Justin Bieber en Coachella también despertó críticas por reproducir videos de YouTube

No todo fue positivo para Justin Bieber en Coachella 2026.

A pesar del entusiasmo de sus seguidores, el desempeño de Justin Bieber también generó críticas en medios y redes sociales.

Algunos comentarios señalaron que la actuación de Justin Bieber fue “floja” o con poca energía, especialmente considerando el alto pago que habría recibido para encabezar el festival.

Otros cuestionaron la duración de ciertos segmentos y la aparente falta de interacción constante con el público.

Así, el regreso de Bieber a Coachella quedó marcado por una fuerte división: mientras sus fans celebran el momento como inolvidable, otros consideran que no cumplió del todo con las expectativas de un headliner.