El cantante canadiense Justin Bieber regresó al boliche donde grabó su éxito mundial Baby, tal y como lo compartió en sus redes sociales para revivir los recuerdos.

“Fui a donde grabé el video musical de ‘Baby’. Esto fue lo que pasó” , expresó Justin Bieber en una publicación.

Luego de que Justin Bieber compartió en su perfil de Instagram y X (antes Twitte) un par de videos, en el cual se puede ver al cantante en el boliche donde grabó Baby.

Lugar donde para revivir los recuerdos hasta Justin Bieber cantó a capella parte de la canción Baby junto a sus amigos que también corearon su gran éxito.

Ante este recuerdo que revivió Justin Bieber al visitar el boliche donde grabó Baby, los fans no pudieron aguantar la nostalgia del momento.

Por lo que entre comentarios, fans hasta le pidieron a Justin Bieber realizar una versión nueva en el boliche de Baby, incluso le sugirieron una versión acústica.

Justin Bieber y el recuerdo del boliche en su video Baby

Sin duda Baby de Justin Bieber fue el tema que lo catapultó a la fama mundial, y por lo que su visita al boliche es más que un recuerdo.

Pues en ese entonces Justin Bieber tan solo era un joven de 15 años, cuando grabó en 2010 el video de Baby en aquel boliche.

Boliche conocido como Lucky Strike Lanes, y que desafortunadamente ahora se encuentra abandonado en Universal CityWalk, Los Ángeles, Estados Unidos.