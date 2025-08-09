Paolita Suárez, la famosa influencer integrante de ‘Las Perdidas’, sacudió las redes sociales con una impactante confesión.

Durante su visita al canal de Steff Loaiza, Paolita Suárez recordó la época en la que ejerció la prostitución, primero en Guanajuato y luego en la Ciudad de México (CDMX).

Fue así como reveló que tuvo el delicioso con un famoso comediante, confesión que desató teorías sobre la identidad del sujeto.

Paolita Suárez, influencer. (@paolitasuarez28)

Paolita Suárez revela que cuando era escort, “me eché a uno que es comediante”

La confesión de Paolita Suárez surgió cuando la influencer Steff Loaiza, de 21 años, le preguntó: “¿Has tenido relaciones con algún famoso que jure que es hetero?“.

Paolita Suárez recordó que cuando trabajaba como escort, en la alcaldía Tlalpan, de la CDMX, “ahí me eché a uno que, nada más te puedo decir que es comediante”.

La influencer de 33 años de edad contó que el famoso en cuestión llegó a bordo de una camioneta Suburban manejada por un chofer, que fue quien se le acercó para preguntarle su tarifa.

Paolita Suárez comentó que se sorprendió cuando el chofer le indicó que quien requería sus servicios era su jefe y le indicó que se subiera a la parte trasera para atenderlo.

Paolita Suárez en Shibuya, Tokio. (YouTube/@mexico_alminuto / Tomada de video)

¿Quién era el famoso comediante que Paolita Suárez se “echó” cuando era escort?

“Yo no sabía ni quién era”, confesó la amiga de Wendy Guevara, quien dijo que parece haberle dado confianza al famoso porque después de su encuentro íntimo, le reveló su identidad.

“¿Qué crees que me va diciendo? Soy fulanito de tal, salgo en el canal tal", recordó Paolita Suárez.

La influencer dijo que al principio no logró identificar al comediante, pero luego de mirarlo detenidamente confirmó lo que le decía.

“Me le quedé viendo y sí es cierto, sí era, pero como que no se parecía, como que en cámara damos un aspecto y en persona damos otro”, comentó Paolita Suárez.

Tras la confesión de la influencer, las redes sociales se pusieron en modo detective y comenzaron a soltar teorías sobre la identidad del famoso comediante con el que tuvo intimidad la integrante de ‘Las Perdidas’.

Entre los nombres que se mencionaron estuvieron El Costeño, Carlos Eduardo Rico y hasta Platanito Show, aunque nadie ofreció pruebas contundentes.