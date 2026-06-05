La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, respaldó el mensaje de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y llamó a la ciudadanía a ser defensores de la patria y la soberanía nacional.

Estos son tiempos de definiciones: se está con los defensores de la patria o con los traidores. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En redes sociales, la dirigente advirtió que México atraviesa tiempos de definiciones, en los que se debe elegir entre quienes defienden la patria y quienes pretenden que otros países tomen las decisiones nacionales.

En el contexto de tensión con el extranjero, Ariadna Montiel defendió que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a la lucha que inició AMLO, destacando que su victoria fue una hazaña colectiva al ganar con 36 millones de votos.

mensaje de Ariadna Montiel (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel respaldó a AMLO y Sheinbaum en defensa de la soberanía

En reacción al mensaje del expresidente, Ariadna Montiel afirmó que el cambio de régimen impulsado por AMLO se logró por la vía democrática y pacífica, con lo que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se une.

Destacó que, en sus años como presidente, tuvo la sensibilidad de recoger los sentimientos del pueblo y fundar el Humanismo Mexicano, priorizando a las poblaciones históricamente marginadas.

Montiel también se refirió al liderazgo de la Sheinbaum como la continuidad a la lucha iniciada por AMLO, a quien calificó como el impulsor de un proyecto de nación que defiende la soberanía y no se dobla ante los poderes fácticos.

Su gobierno representa la continuidad de un proyecto de nación que lucha por el bienestar del pueblo, profundiza la Transformación donde más se necesita, se levanta ante el mundo en defensa de nuestra soberanía y no se dobla ante los poderes fácticos Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Sheinbaum reacciona al respaldo de AMLO tras carta sobre injerencismo (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

AMLO respaldó a Claudia Sheinbaum y la llamó “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”

El expresidente AMLO reapareció públicamente con una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, en la que manifestó su “apoyo sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el documento, sostuvo que Claudia Sheinbaum ha sido eficiente, responsable y respetuosa, actitudes que la convierten en la mejor presidenta de México de los últimos tiempos.