Tras la inesperada muerte de Mauro Menéndez, aumentó el interés por la vida privada del músico y expareja de Aylin Mujica, Osamu Menéndez.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este cantautor cubano.

¿Quién es Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez es un cantante, guitarrista, compositor y músico especializado en géneros musicales como el rock, blues, funk, reggae y pop.

Es hijo de el guitarrista Pablo Menéndez, fundador de la agrupación Mezcla, y de la actriz Adria Santan, reconocida en Cuba.

Es exesposo de Aylín Mujica, con quien tuvo un hijo en común llamado Mauro Menéndez.

Osamu Menéndez (@osamumenendez_oficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez nació en La Habana en 1969, actualmente tiene 57 años.

¿Quién es la esposa de Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez está casado con la actriz y cantante Yory Gómez, de 44 años de edad. Es su tercer matrimonio, anteriormente unió su vida a:

Aylín Mujica, de 51 años (1993-1994)

Raquel Bigorra, de 52 años (2003-2008)

Osamu Menéndez junto a su esposa Yory (@osamumenendez_oficial / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Osamu Menéndez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Osamu Menéndez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez tiene tres hijos:

Adri, producto de su pasada relación con Diana Díaz Olivera.

Oliver, producto de su pasada relación con Yory Gómez.

Mauro Menéndez, su primogénito, fruto de su pasada relación con Aylín Mujica, murió a los 30 años durante un viaje por Barbados.

Osamu Menéndez (@osamumenendez_oficial / Instagram)

¿Qué estudió Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez no cuenta con estudios formales; sin embargo, a temprana edad aprendió a tocar instrumentos musicales como piano, guitarra y la batería.

¿En qué ha trabajado Osamu Menéndez?

Osamu Menéndez debutó en la escena musical durante la década de 1990 como miembro del grupo “Havana”.

Tras la separación de la agrupación, a 12 años de carrera, inició su carrera en solitario presentando su primer disco titulado “Ven a mi vida”.

Cuenta con más de 30 años de trayectoria artística.