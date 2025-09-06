Si acudirás al concierto de Bronco en Arena CDMX, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero del 6 de septiembre.

Bronco regresa a la Arena CDMX para dar un show en vivo con su nuevo tour “Dejando Huella”.

Setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre

El posible setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre, es este:

Que no quede huella

Sergio el bailador

Adoro

Oro

Amigo Bronco

Nunca voy a olvidarte

Si te vuelves a enamorar

Mírenla, mírenla

Doctor

Los castigados / La pata coja / El chupetón

Déjame amarte otra vez

A qué le tiramos

No tengo más que una canción

Quiéreme como te quiero

Échame a mi la culpa

1000 Likes

Libros tontos

Corazón bandido / Botas y sombrero / La regañona

Aunque no me quieras

Cómo te lo digo

Voy a tumbar la casita

Un fin de semana

Pastillas de amnesia

Tequilazo

Amor total

Total qué más da / Te quise una vez / Lágrimas, sal y limón

Por retenerte

Con zapatos de tacón

Naila

Que te han visto llorar

Suspiro por tu amor

Grande de caderas

Tres heridas

Botas y sombrero

Un golpe más

Dos mujeres, un camino

Otra vez el amor

Lo que nunca fue tuyo

El sheriff de chocolate

Bronco en la Arena CDMX (@grupobronco / Instagram)

Horario del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre

Se confirmó que el horario del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre, será:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora de inicio: 9:00 de la noches

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

El tour “Dejando Huella” de Bronco es un espectáculo pensado para los fans de la agrupación, se trata de un viaje de nostalgia y grandes éxitos.

Telonero para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre

El concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre no contará con algún telonero.

Sin embargo, se espera que el concierto sea memorable para los seguidores de Bronco.

La última vez que la agrupación se presentó en la Arena CDMX fue todo un éxito.