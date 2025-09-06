Si acudirás al concierto de Bronco en Arena CDMX, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero del 6 de septiembre.
Bronco regresa a la Arena CDMX para dar un show en vivo con su nuevo tour “Dejando Huella”.
Setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre
El posible setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre, es este:
- Que no quede huella
- Sergio el bailador
- Adoro
- Oro
- Amigo Bronco
- Nunca voy a olvidarte
- Si te vuelves a enamorar
- Mírenla, mírenla
- Doctor
- Los castigados / La pata coja / El chupetón
- Déjame amarte otra vez
- A qué le tiramos
- No tengo más que una canción
- Quiéreme como te quiero
- Échame a mi la culpa
- 1000 Likes
- Libros tontos
- Corazón bandido / Botas y sombrero / La regañona
- Aunque no me quieras
- Cómo te lo digo
- Voy a tumbar la casita
- Un fin de semana
- Pastillas de amnesia
- Tequilazo
- Amor total
- Total qué más da / Te quise una vez / Lágrimas, sal y limón
- Por retenerte
- Con zapatos de tacón
- Naila
- Que te han visto llorar
- Suspiro por tu amor
- Grande de caderas
- Tres heridas
- Botas y sombrero
- Un golpe más
- Dos mujeres, un camino
- Otra vez el amor
- Lo que nunca fue tuyo
- Adoro
- El sheriff de chocolate
- Que no quede huella
Horario del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre
Se confirmó que el horario del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre, será:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora de inicio: 9:00 de la noches
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11:00 de la noche
El tour “Dejando Huella” de Bronco es un espectáculo pensado para los fans de la agrupación, se trata de un viaje de nostalgia y grandes éxitos.
Telonero para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre
El concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre no contará con algún telonero.
Sin embargo, se espera que el concierto sea memorable para los seguidores de Bronco.
La última vez que la agrupación se presentó en la Arena CDMX fue todo un éxito.