Bronco, una de las agrupaciones más queridas de México, regresa al escenario de la Arena CDMX con su exitosa gira “Dejando Huella”.
Por lo que te presentamos el horario y duración del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre.
¿A qué hora termina el concierto de Bronco en Arena CDMX?
Bronco prepara un concierto inolvidable en la Arena CDMX hoy sábado 6 de septiembre, con los siguientes horarios:
- Apertura de puertas y estacionamiento: 19:00 horas
- Hora de inicio: 21:00 horas
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 23:00 horas
El estacionamiento de la Arena CDMX ofrece un servicio totalmente gratuito, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
El concierto de Bronco en la Arena CDMX está planeado para que dure aproximadamente de dos horas.
Bronco regresa a la Arena CDMX tras el rotundo éxito que tuvieron en marzo 2025 con su gira Dejando Huella.
El concierto de Bronco ofrece una experiencia que fusiona lo más destacado de su legado con una presentación renovada y repleta de sorpresas.
La gira de Bronco ofrecerá a los fans la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos de la agrupación más popular del regional mexicano.
Setlist de canciones para el concierto de Bronco en Arena CDMX
Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre:
- Oro
- No nos vamos a olvidar
- A qué le tiramos
- Si te vuelves a enamorar
- Nunca voy a olvidarte
- Que te han visto llorar
- Sergio el bailador
- Corazón duro
- Total que más da
- Que no quede huella
- Un golpe más
- Lágrimas, sal y limón
- Un fin de semana
- Libros tontos
- Quiéreme como te quiero
- No tengo más que una canción
- Te quise una vez
- Llorando bajo la lluvia
- Amor total
- Sed
- Cumbia triste
- Espinas
- Todo con ella