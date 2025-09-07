Bronco, una de las agrupaciones más queridas de México, regresa al escenario de la Arena CDMX con su exitosa gira “Dejando Huella”.

Por lo que te presentamos el horario y duración del concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre.

¿A qué hora termina el concierto de Bronco en Arena CDMX?

Bronco prepara un concierto inolvidable en la Arena CDMX hoy sábado 6 de septiembre, con los siguientes horarios:

Apertura de puertas y estacionamiento: 19:00 horas

Hora de inicio: 21:00 horas

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 23:00 horas

Grupo Bronco (@grupobronco / Instagram)

El estacionamiento de la Arena CDMX ofrece un servicio totalmente gratuito , por lo que se recomienda llegar con anticipación.

El concierto de Bronco en la Arena CDMX está planeado para que dure aproximadamente de dos horas.

Bronco regresa a la Arena CDMX tras el rotundo éxito que tuvieron en marzo 2025 con su gira Dejando Huella.

El concierto de Bronco ofrece una experiencia que fusiona lo más destacado de su legado con una presentación renovada y repleta de sorpresas.

La gira de Bronco ofrecerá a los fans la oportunidad de escuchar en vivo los éxitos de la agrupación más popular del regional mexicano.

Bronco en la Arena CDMX (@grupobronco / Instagram)

Setlist de canciones para el concierto de Bronco en Arena CDMX

Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de Bronco en la Arena CDMX del 6 de septiembre:

Oro

No nos vamos a olvidar

A qué le tiramos

Si te vuelves a enamorar

Nunca voy a olvidarte

Que te han visto llorar

Sergio el bailador

Corazón duro

Total que más da

Que no quede huella

Un golpe más

Lágrimas, sal y limón

Un fin de semana

Libros tontos

Quiéreme como te quiero

No tengo más que una canción

Te quise una vez

Llorando bajo la lluvia

Amor total

Sed

Cumbia triste

Espinas

Todo con ella