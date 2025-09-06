Hoy 6 de septiembre se dará el concierto de Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional, el cual es muy esperado por los fans de la franquicia.

Si estás pensando ir a Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional, aquí te daremos todos los detalles acerca del horario en el que terminará.

¿A qué hora empieza Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional?

Ya hay información acerca de a qué hora empieza el concierto de Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional.

Fuentes oficiales anuncian que el espectáculo musical dará inicio a las 8:00 p.m.

Dragon Ball Live Symphonic en CDMX (AnimeMusicLab)

Hay que señalar que Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional empezará en punto, con un retraso mínimo de unos cuantos minutos si se da el caso.

Estos son los horarios completos, para que tengas actualizada tu agenda:

Entrega de Kits Súper Saiyajin 3 y Meet & Greet - 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Apertura de tienda - 12:30 p.m.

Entrega de Kits Súper Saiyajin 2 - 4:00 p.m.

Ingreso al Auditorio Nacional - 6:00 p.m.

Inicio del concierto - 8:00 p.m.

Los organizadores, Anime Music Lab, son conocidos por respetar bastante los horarios de sus eventos, así fue con los 4 conciertos organizados de Los Caballeros del Zodiaco.

Es recomendable llegar antes de la hora mencionada para poder hacer el acceso y tomar tu lugar sin ningún problema, para así poder apreciar todo el espectáculo.

No se cerrarán las puertas; es decir, si llegas tarde, aún podrás entrar, aunque te perderás parte del concierto.

Dragon Ball Live Symphonic (Anime Music Lab)

¿A qué hora termina Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional?

Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional terminará a las 11:00 p.m., el concierto tendrá una duración total aproximada de 3 horas.

Anime Music Lab es conocida por hacer conciertos de gran duración, Dragon Ball Live Symphonic en Auditorio Nacional no será la excepción.

Incluso, es posible que se pudiera extender hasta las 11:30 p.m., dependiendo si hay canciones extra que se agregan de último momento.

Es por ello que recomendamos tomar tus precauciones, sobre todo si vives lejos del Auditorio Nacional, ya que solo tendrás una hora de servicio de Metro.

También toma en cuenta que se hace un intermedio a mitad del concierto, el cual puedes aprovechar para ver la hora y revisar si te da tiempo de quedarte.