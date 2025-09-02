Corona Capital Sessions: Precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más

En el marco del festival de música en la CDMX, ahora llega Corona Capital Sessions en varias ciudades de México con conciertos imperdibles.
Así que melómanos presten atención que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más para Corona Capital Sessions.
Corona Capital Sessions Guadalajara
Guadalajara será sede de una de las 3 Corona Capital Sessions, la cual tiene en sus detalles:
- Fecha: 6 de noviembre 2025
- Sede: Estadio 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco
- Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm
- Venta general y taquillas del Estadio 3 de marzo: A partir del 6 de septiembre 2025
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
- Boletera: Ticketmaster
- Cartel:
- Keane
- Phoenix
- The Kooks
Corona Capital Sessions Mérida
La segunda Corona Capital Sessions será para la ciudad de Mérida, por lo que sus detalles son los siguientes:
- Fecha: 8 de noviembre 2025
- Sede: Estadio Carlos Iturralde en Mérida, Yucatán
- Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm
- Venta general y taquillas del Estadio Carlos Iturralde: A partir del 6 de septiembre 2025
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
- Boletera: Ticketmaster
- Cartel:
- Keane
- Phoenix
- Passion Pit
Corona Capital Sessions Monterrey
La tercera Corona Capital Sessions tendrá lugar en la ciudad de Monterrey, mientras los detalles de este concierto son:
- Fecha: 12 de noviembre 2025
- Sede: Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León
- Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm
- Venta general y taquillas del Estadio Carlos Iturralde: A partir del 6 de septiembre 2025
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
- Boletera: Ticketmaster
- Cartel:
- Foo Fighter
- Queen of the Stone Age
- Jenny Beth