En el marco del festival de música en la CDMX, ahora llega Corona Capital Sessions en varias ciudades de México con conciertos imperdibles.

Así que melómanos presten atención que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más para Corona Capital Sessions.

Precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más para Corona Capital Sessions

Corona Capital Sessions tendrá 3 eventos en concierto que no deberás perderte, por lo que te dejamos todo los que debes saber de precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más.

Corona Capital Sessions Guadalajara

Guadalajara será sede de una de las 3 Corona Capital Sessions, la cual tiene en sus detalles:

Fecha: 6 de noviembre 2025 Sede: Estadio 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm Venta general y taquillas del Estadio 3 de marzo: A partir del 6 de septiembre 2025 Precio de boletos: Aún sin revelarse Boletera: Ticketmaster Cartel:

Keane

Phoenix

The Kooks

Corona Capital Sessions: Precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más (OCESA)

Corona Capital Sessions Mérida

La segunda Corona Capital Sessions será para la ciudad de Mérida, por lo que sus detalles son los siguientes:

Fecha: 8 de noviembre 2025 Sede: Estadio Carlos Iturralde en Mérida, Yucatán Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm Venta general y taquillas del Estadio Carlos Iturralde: A partir del 6 de septiembre 2025 Precio de boletos: Aún sin revelarse Boletera: Ticketmaster Cartel:

Keane

Phoenix

Passion Pit

Corona Capital Sessions: Precio de boletos, fecha de preventa, ciudades en México, cárteles completos y más (OCESA)

Corona Capital Sessions Monterrey

La tercera Corona Capital Sessions tendrá lugar en la ciudad de Monterrey, mientras los detalles de este concierto son:

Fecha: 12 de noviembre 2025 Sede: Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 a las 2:00 pm Venta general y taquillas del Estadio Carlos Iturralde: A partir del 6 de septiembre 2025 Precio de boletos: Aún sin revelarse Boletera: Ticketmaster Cartel:

Foo Fighter

Queen of the Stone Age

Jenny Beth