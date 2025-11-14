Galilea Montijo se une a la lista de famosos que apoyan, aplauden y respaldan a Fátima Bosch, actual participante de Miss Universo 2025.

Durante su paso por la alfombra roja del evento Mujer del Año 2025, organizado por la revista Glamour, Galilea Montijo se pronunció a favor de la modelo mexicana Fátima Bosch, de 25 años de edad.

“Yo le aplaudo primero como mujer, segundo como mexicana”, dijo la conductora de Hoy, de 52 años de edad.

“Me sentí orgullosa de ella”, agregó para posteriormente reprobar la actitud de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

“Tú no tienes por qué permitir que nadie te hable de esa manera. Nadie. Ni porque tenga poder, nadie tiene derecho” Galilea Montijo

¡Galilea Montijo DEFIENDE a Fátima Bosch tras AGR3S1ÓN de Nawat en Miss Universe durante 'La Mujer Del Año 2025'! Además, Danna, NO quiso hablar con la prensa y nuestra querida Paola Rojas fue considerada una 'MUJER DEL AÑO'

#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/uOGuRivxSp — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 14, 2025

Las declaraciones de Galilea Montijo llegan luego de que en redes sociales se viralizara un video que muestra a Nawat Itsaragrisil, de 51 años de edad, reprendiendo de mala manera a Fátima Bosch.

Situación que confirmó la modelo, quien dice haber recibido malos tratos e incluso haber sido llamado “tonta” por parte del directivo tailandés.

Al respecto, Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, destituyó a Nawat Itsaragrisil de su cargo aún cuando éste se disculpó públicamente.

Galilea Montijo reprueba actitud de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch

Galilea Montijo condena a todas esas personas que, como Nawat Itsaragrisil, abusa de su cargo y su poder para menospreciar al resto.

Para Galilea Montijo, alguien cuyas acciones vienen de la soberbia y de una mala educación, no es un buen líder.

“Se dice que los grandes líderes saben cómo tratar a la gente ¿no? Entonces, desde ahí, la educación creo que es la base de todo en la vida, te dediques a lo que te dediques” Galilea Montijo

Galilea Montijo (Tomada de video)

Por su parte, Fátima Bosch se concentra en el certamen. La originaria de Tabasco sigue al pie de la letras las instrucciones para promocionar Tailandia, lugar donde se llevará a cabo.

Así como se dice despreocupada por lo que pueda ocurrir por defenderse del directivo.

“No tengo miedo, tengo un propósito. Tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar” Fátima Bosch