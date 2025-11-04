Fátima Bosch, modelo mexicana y representante de México en Miss Universo 2025, acusó a Nawat Itsaragrisil de discriminación durante el certamen en Tailandia.

¿Qué dijo Fátima Bosch de Nawat Itsaragrisil y por qué lo acusa de dsicriminación durante el Miss Universo 2025 en Tailandia?

A través de sus redes sociales, la representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch de 25 años de edad, acusó a Nawat Itsaragrisil de 51 años de edad, de discriminarla e insultarla.

“Respeto profundamente a Tailandia y a su gente, pero lo que hizo su director no es respetuoso. Me trató de tonta y me dijo muchas cosas más ofensivas. Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas, y nadie puede disparar a nuestros sueños ni a nuestra dignidad” Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil es presidente de la organización Miss Grand International, un concurso de belleza rival de Miss Universo; pero también es director nacional de Miss Universo Tailandia y director ejecutivo de la organización Miss Universo por lo que este año le dieron la organización del certamen.

En sus concursos, usualmente Nawat Itsaragrisil hace bromas y concursos fuera de lugar, lo cual pensó que funcionaría en Miss Universo 2025, entre ellas una cena con él que se ganarían por medio de votos en las páginas de Miss universe Tailandia, algo que está prohibido.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universe lo desautorizó y como Fátima Bosch es la representante de México y reciente ganadora del concurso, aparentemente Nawat Itsaragrisil se fue en su contra.

En videos que circulan ya en redes sociales, se puede ver un enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, en donde él la señala públicamente por falta de compromiso durante una reunión oficial de las candidatas.

Durante sus declaraciones, Fátima Bosch reveló que Nawat Itsaragrisil la insultó y le gritó “¡cállate!”, además de llamarla “estúpida” frente a todas sus compañeras, por lo que al sentir que el trato de Nawat Itsaragrisil era irrespetuoso e inaceptable, decidió levantarse e irse del evento.

Otras candidatas en apoyo a Fátima, se levantaron y se fueron mientras Nawat Itsaragrisil trataba de intimidarlas asegurando que quien se retirara enfrentaría consecuencias; incluso llamó a seguridad.