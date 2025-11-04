¿Quién es Nawat Itsaragrisil? El presidente de MGI se peleó con la representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, por lo que te damos detalles de él como:

Nawat Itsaragrisil es el Presidente de Miss Grand International (MGI) y una figura polémica en el mundo de la belleza y los concursos internacionales del ámbito

El Miss Grand International (MGI), de donde Nawat Itsaragrisil es el presidente, se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes y de rápido crecimiento a nivel mundial, rivalizando directamente con otros concursos tradicionales.

Itsaragrisil es un empresario de origen tailandés que ha utilizado su visión estratégica y un enfoque mediático para posicionar a MGI, pues su estilo es conocido por ser muy directo y mantener una fuerte presencia en redes sociales y medios, otorgándole una gran influencia dentro de la industria.

Nawat Itsaragrisil nació un 10 de agosto de 1973 en Tailandia, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

Actualmente no hay información sobre si Nawat Itsaragrisil tiene pareja; aunque se dice que en 2024, tuvo una relación con el director de Miss Grand Myanmar y posteriormente terminaron.

Nawat Itsaragrisil, al nacer el 10 de agosto, es del signo zodiacal Leo, signo que corresponde a las fechas del 23 de julio al 22 de agosto, y son conocidos por su naturaleza ardiente y dominante, ya que son regidos por el Sol.

Características comunes de las personas Leo:

Líderes natos

Dramáticos y expresivos

Apasionados y generosos

Determinados y ambiciosos

En resumen, el signo Leo de Nawat Itsaragrisil es coherente con su rol público como una figura influyente, dominante y con una fuerte presencia mediática dentro del mundo de los concursos de belleza.

Nawat Itsaragrisil no tiene hijos.

Se sabe que Nawat Itsaragrisil estudió en la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, y posteriormente se convirtió en un empresario prominente, fundando Miss Grand International y adquiriendo la franquicia de Miss Universe Thailand.

Esto lo llevó a ocupar los cargos de director ejecutivo de la Organización Miss Universo y director nacional de Miss Universe Thailand.

Se sabe que Nawat Itsaragrisil inició su carrera como presentador de televisión en programas de viajes como Exhibition Show y Kon Thueng Chan para ITV.

Posteriormente estuvo en canal Channel 3, donde condujo el segmento de viajes del Today Show.

Entre 2007 Y 2012, se desempeñó como director y productor ejecutivo del certamen Miss Thailand World, pero no fue sino hasta 2013 que saltó a la fama fundar Miss Grand Thailand y Miss Grand International, una franquicia con sede en Bangkok que buscaba posicionarse entre los concursos más prestigiosos del mundo.

En 2025, Nawat se convirtió en director nacional de Miss Universe Thailand y director ejecutivo de la Organización Miss Universo.

Durante un encuentro con las delegadas de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil se peleó con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025 por no publicar contenido sobre el país anfitrión.

Y aunque la mexicana trató de explicar que era un malentendido, y él comenzó a ofenderla y a intimidarla:

“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”. Nawat Itsaragrisil

Cuando la modelo se levantó para retirarse, Nawat Itsaragrisil llamó a seguridad, lo cual ocasionó que varias concursantes en apoyo a Fátima Bosch, también se levantaran y se retiraran.