Kathy Labz, una reconocida marca de belleza y suplementos vinculada al certamen, habría ignorado a Fátima Bosch previo a la ceremonia de Miss Universo 2025.
Un video que circula en redes sociales muestra a dos anfitriones de la marca tailandesa realizar una serie de preguntas a las candidatas de Miss Universo 2025; entre ellas Fátima Bosch, de 25 años de edad.
Pese a que las modelos son cuestionadas directamente a lo largo de cinco minutos, a la representante de México se le ignora.
Los anfitriones lanzan preguntas a Miss Filipinas, Tailandia, Vietnam, Venezuela, Islas Turcas, Miss Universe Latina, pero en ningún momento muestran intención de pasarle el micrófono a Fátima Bosch, quien parece estar incómoda:
@alexbonrii ¡IGNORAN A FÁTIMA BOSCH‼️ Comienzan las represalias para México tras haber alzado la voz ante el organizador de Miss Universe 2025. Durante el último día de actividades, 9 delegadas nacionales asistieron a un evento del patrocinador Kathy Labz, sin embargo todas fueron entrevistadas por los presentadores, todas excepto una: la mexicana. En el video se puede observar a Fátima acomodándose la banda, esperando su turno en el micrófono, y al darse cuenta de que no ocurriría, se muestra visiblemente incómoda y desanimada mientras intercambia unas palabras con Miss Universe Latina. ¡NADIE APAGARÁ TU BRILLO FATIMA! @Fátima Bosch @Miss Universe @Miss Universe México @missuniversemexicofansof @aliciamachadooficial @Jacquelinebraca @Ximena Navarrete #tendencia #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #missuniverse #fatimabosch ♬ sonido original - ★ ᗩᒪE᙭ ᗷOᑎᖇII ★
El nuevo desplante ocurre a días de su encuentro con Nawat Itsaragrisil, quien cibernautas creen que influyó para que Kathy Labz le hiciera la grosería a la mexicana.
Mexicanos se lanzan contra la marca tailandesa Kathy Labz
Aunque Fátima Bosch no se ha pronunciado al respecto, sus fans mexicanos y seguidores de latinoamérica han salido a defenderla de Kathy Labz.
A la marca tailandesa la están funando en Instagram, plataforma donde le piden no meterse “con la niña”, así como la acusan de ejercer violencia psicológica al ignorar a Fátima Bosch.
Ante esto, Kathy Labz ha tomado la decisión de bloquear los comentarios de sus publicaciones.
Así como ha publicado una historia donde aparece Fátima Bosch con sus productos, esto quizá para dejar claro que no tienen nada en su contra.
Por su parte, la modelo cumple con su función de promocionar a Kathy Labz.