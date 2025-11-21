Vanessa Fernández Balboa, mamá de Fátima Bosch, dedicó un emotivo mensaje antes de la final de Miss Universo 2025.

El jueves 20 de noviembre fue la final de Miss Universo 2025, por lo que la mamá de Fátima Bosch expresó su orgullo por la participación de la modelo originaria de Tabasco.

Mamá de Fátima Bosch le dedicó un mensaje antes de la final de Miss Universo 2025

Vanessa Fernández Balboa compartió un mensaje en Instagram para Fátima Bosch -de 25 años de edad- por la final de Miss Universo 2025.

La mamá de Fátima Bosch mostró su orgullo y celebró que dejara el nombre de México en alto.

“Hoy mi hija será quien grite México ante el universo y más orgullosa de ella no me puedo sentir” Fátima Bosch

La mamá de Fátima Bosch le dedica un mensaje ante de que iniciara Miss Universo 2026 (Instagram/@vanessaferbal)

Fátima Bosch es una de las finalistas de Miss Universo 2026, pero para su madre ya es una “reina”.

“Mi reina preciosa, gracias por dejar el nombre de Teapa, Tabasco y México tan alto. Te amamos”, expresó la mamá de Fátima Bosch en su publicación.

Seguidores de Fátima Bosch celebraron su participación en Miss Universo 2025 y le mandaron mensajes de cariño.

“Hoy brillará más fuerte que nunca”, “Amamos a su princesa, la corona ya es de ella” y “Todos con Fátima”, fueron algunos de los comentarios.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (Captura de video)

Fátima Bosch se enfrentó a varios problemas para llegar a Miss Universo 2025

En septiembre de 2025, Fátima Bosch ganó Miss Universo México 2025 y se enfrentó al rechazo de algunas de sus compañeras, quienes se negaron a celebrar su reinado.

A inicios de noviembre, Fátima Bosch tuvo un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Fátima Bosch ha mostrado una gran fortaleza tras las polémicas que han rodeado su reinado como Miss Universo México 2025.

El esfuerzo de la concursante del certamen de belleza la llevó a ser una de las finalistas de Miss Universo 2025, además de que obtuvo el apoyo de los mexicanos por su carisma y entereza.