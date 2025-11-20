Fue por medio de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, reveló el accidente que sufrió y que la dejó con el pie lastimado.

El anuncio tuvo lugar horas antes de la gran final de Miss Universo 2025, lo que generó preocupación entre los fans de la delegada, quien dijo tener un pedazo de vidrio enterrado.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”. Fátima Bosch

“Ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor”, dice Fátima Bosch previo a la final de Miss Universo 2025

Fátima Bosch calmó las aguas de la preocupación al decir que se encontraba bien, explicando que el accidente tuvo lugar en el cuarto donde se está hospedando para el certamen.

De acuerdo con la delegada, sospecha que algún huésped rompió algún objeto de vidrio y que no se hizo la limpieza posterior, dado que había demasiados pedacitos de cristal.

Sin embargo, la angustia volvió cuando dijo no tener tiempo de ir a un doctor para que pudiera ser atendida. Y aunque dijo que el lugar de la molestia es pequeño, le duele mucho al apoyar el pie.

“Me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada, pero como me duele, lo más probable es que tenga un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada, pero sí me duele”. Fátima Bosch

📌 MISS MÉXICO sufre accidente en Tailandia



FÁTIMA BOSCH se clavó un vidrio en el pie previo a la final de MISS UNIVERSE#MissUniverse #fatimbosch #Tailandia pic.twitter.com/SHaEbTwyuo — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 20, 2025

¿Fátima Bosch estará en la final de Miss Universo 2025?

Hasta el momento, ni Miss Universo ni Fátima Bosh han hecho una actualización del incidente previo a la gran final.

Se espera que la mexicana sea parte del cierre de la competencia dado que no se ha informado lo contrario.

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre y la transmisión en México será a partir de las 19:00 horas en Imagen Televisión y el canal de YouTube de Miss Universe.