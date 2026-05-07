Las Ovejas Detectives de Sony llega como una propuesta inusual, donde comedia familiar se combina con el thriller policiaco, todo protagonizado por un grupo de divertidos animales de granja.

Así, Las Ovejas Detectives logra equilibrar un tono ligero y caprichoso con momentos de sorprendente profundidad emocional, que ofrece una experiencia genuina para todas las edades.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Las Ovejas Detectives tiene una premisa original El elenco de Las Ovejas Detectives es muy divertido El guion de Las Ovejas Detectives está muy bien adaptado Los mensajes de Las Ovejas Detectives son bastante interesantes Las Ovejas Detectives apunta a audiencia de todas las edades

Las Ovejas Detectives tiene una premisa original

Las Ovejas Detectives tiene una premisa original y absurda, pero entrañable.

La historia comienza con George Hardy, un pastor que adora a su rebaño y les lee novelas policiacas cada noche; aunque piensa que sus ovejas no entienden nada, en realidad todas ellas gustan de dichos relatos.

Un día, George es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Así, lejos de ser simples animales irracionales, las ovejas deciden investigar el crimen por sí mismas.

Las Ovejas Detectives (Sony)

Por muy ridícula que parezca, la historia funciona porque respeta la inteligencia del espectador y de los animales, creando un relato muy parecido a las viejas películas protagonizadas por perros.

Donde sin dejar de ser mascotas, o animales de granja en este caso, logran una gran química y comunión con el elenco humano, entregando una trama verosímil, hasta cierto punto.

El elenco de Las Ovejas Detectives es muy divertido

Gran parte de la película se sostiene gracias a que el elenco de Las Ovejas Detectives es muy divertido, tanto los humanos como los animales.

Hugh Jackman encabeza el reparto humano como George Hardy; aunque aparece poco en pantalla, entrega una de sus actuaciones más adorables y entrañables como este pastor misántropo que en el fondo guarda un gran cariño por sus ovejas.

Julia Louis-Dreyfus presta su voz a Lily, la inteligente líder del grupo de ovejas; mostrando una gran decisión por resolver el caso, no solo por su interés en las novelas de detectives, también por la pérdida que representa George.

Finalmente también debemos de mencionar a Nicholas Braum como Tim Derry, un torpe policía con buenas intenciones que se ve envuelto en una trama de misterios donde su mayor ayuda son las ovejas.

Las Ovejas Detectives (Sony)

El guion de Las Ovejas Detectives está muy bien adaptado

La película está basada en la novela Las Ovejas de Glennkill de Leonie Swann, y te podemos decir que el guion de Las Ovejas Detectives está muy bien adaptado.

Craig Mazin realizó un trabajo notable, suavizando las excentricidades más violentas del texto original para adaptarlo a un público familiar.

Por su parte, el director Kyle Balda logra alternar entre un tono de cuento de hadas y el humor propio de las comedias británicas, demostrando la dualidad del mundo humano y el animal.

La narrativa logra darnos la perspectiva de las dos realidades, con una humanidad un tanto contradictoria y con las ovejas viendo el mundo humano a través de sus ojos curiosos y confundidos.

Las Ovejas Detectives (Sony)

Los mensajes de Las Ovejas Detectives son bastante interesantes

Aunque se trata de una película “ligera”, los mensajes de Las Ovejas Detectives son bastante interesantes, siendo presentados de gran manera a lo largo del metraje.

La cinta aborda conceptos como los prejuicios y la autopercepción, mostrando cómo el rebaño debe superar su propia creencia de ser animales inútiles, sin individualidad y determinación.

Además, muestra cómo la muerte de un ser querido puede afectar a los demás, así como pequeñas acciones pueden dejar una marca imborrable, que en un primer momento no es percibida.

Sin olvidar que hace una pequeña crítica a la industria alimentaria y el trato con los animales, pero sin satanizarla o querer dar un sermón a la audiencia, solo señalando que esta podría hacer las cosas de diferente manera.

Las Ovejas Detectives (Sony)

Las Ovejas Detectives apunta a audiencia de todas las edades

A pesar de su apariencia infantil, Las Ovejas Detectives apunta a audiencia de todas las edades, lo cual es un logro en el cine actual que parece apuntar solo a mercados específicos.

La película contiene diálogos y situaciones que están diseñadas para deleitar a los adultos, manteniendo a toda la familia comprometida.

Si bien el ritmo puede decaer en ocasiones, el carisma de las interacciones animales lo compensa, más cuando se dan las “escenas de acción”.

Permitiendo que tanto niños como adultos encuentren algo interesante en la obra, sin sentir que la misma los hace a un lado en algún momento.

Las Ovejas Detectives (Sony)

¿Vale la pena Las Ovejas Detectives?

Las Ovejas Detectives combina humor, corazón y una trama detectivesca sólida, siendo una película que sorprenderá a más de una persona que pudiera tener expectativas bajas con ella.

Aunque Las Ovejas Detectives tiene ciertos problemas de ritmo en algunas partes, en general se trata de algo disfrutable que mantendrá entretenida a toda la familia desde el inicio hasta el final.

Principalmente por el gran carisma de las ovejas y el mensaje de amistad, duelo y amor que hay detrás de toda la aventura detectivesca.

Se trata de una obra encantadora que demuestra que, con inteligencia y unidad, hasta el grupo más improbable puede resolver el más oscuro de los misterios.