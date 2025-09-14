Fátima Bosch de Tabasco fue la elegida para ser la representante de México en Miss Universo, tras ganar el certamen Miss Universe México 2025.

Siendo Fátima Bosch la primera tabasqueña en lograr una victoria en Miss Universe México 2025 en sus 74 ediciones.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch es una joven de Tabasco que fue coronada en el certamen Miss Universe México 2025, el cual elige a la representante de nuestro país para la edición de este año de Miss Universo.

Miss Universe México 2025, donde fue coronada Fátima Bosch, se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco.

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz)

¿Qué edad tiene Fátima Bosch?

Fátima Bosch tiene 25 años de edad, aunque se desconoce si fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Fátima Bosch?

No hay detalles de que Fátima Bosch tenga esposo o esté en una relación sentimental actualmente.

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz)

¿Qué signo zodiacal es Fátima Bosch?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Fátima Bosch.

¿Cuántos hijos tiene Fátima Bosch?

No hay detalles sobre hijos o hijas relacionadas a Fátima Bosch.

Fátima Bosch (@fatimaboschfdz)

¿Qué estudio Fátima Bosch?

Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, además cuenta con estudios en la NABA de Milán, Italia, y el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Fátima Bosch?

Si bien no se dieron detalles sobre el trabajo de Fátima Bosch previo a su participación en Miss Universe México 2025, se sabe que ha estado involucrada en el área del diseño de modas.

Además de que ha participado en diversos certámenes de belleza locales como “Flor Tabasco”.

Fátima Bosch ganó Miss Universe México 2025

Durante la ceremonia de Miss Universe México 2025, celebrada el 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, los jueces eligieron a Fátima Bosch de Tabasco como la nueva reina de belleza del país.

Fátima Bosch fue parte de las 5 finalistas al lado de las siguientes representantes:

Alejandra Díaz (San Luis Potosí)

Ana Ramírez Muro (Nayarit)

Yoana Gutiérrez (Jalisco)

Fernanda Vázquez (Nuevo León)

Al final fueron la representante de Tabasco y la de Nuevo León las que llegaron a la final, siendo la primera la elegida por los jueces.

Ahora Fátima Bosch se preparará para el desafío de Miss Universo 2025, certamen se que llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre.