Fátima Bosch -de 25 años de edad- es captada leyendo “Política en minutos” de Marcus Weeks y la imagen se volvió viral.

El nombre de Fátima Bosch ha sido tendencia en redes sociales tras el enfrentamiento Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025, por lo que sus pasos son vigilados por sus fans.

Fátima Bosch se preparó para Miss Universo leyendo un libro de Marcus Weeks

La cuenta de X “Miss Universe México”, compartió una foto de Fátima Bosch en el aeropuerto rumbo a Tailandia, leyendo “Política en minutos” de Marcus Weeks.

La bella Fatima Bosch Miss Universo Mexico 2025 en el aeropuerto rumbo a Phuket, Tailandia fue captada leyendo un libro sobre sobre política mundial, democracia y derechos humanos.@bosch_fatima #FatimaBosch#MissUniverse

Además de su evidente belleza, Fátima Bosch ha demostrado tener una gran inteligencia y se sigue preparando para dar todo en la coronación de Miss Universo 2025.

“Política en Minutos” de Marcus Weeks es una guía de conceptos políticos básicos, donde también se tratan temas como democracia y derechos humanos.

Fátima Bosch buscará la corona de Miss Universo 2025 el viernes 21 de noviembre y muchos esperan que sea la cuarta ganadora mexicana.

Fátima Bosch le rindió un tierno homenaje a un ser querido que murió

Durante la presentación de banderas en Miss Universo 2025, Fátima Bosch lució un vestido azul corte sirena y su banda con el nombre de México.

Fátima Bosch también utilizó un pin con la imagen de un corgi en homenaje a Rocco, quien murió en septiembre de 2025.

Miss Universo México contó el por qué era importante para ella portar a su perrito en su banda, pues sigue triste por la pérdida de su mascota.

“Estaba pensando en una forma creativa de llevarlo conmigo, y simplemente encontré en pin”, contó Fátima Bosch.

Rocco fue mascota de Fátima Bosch por 10 años y contó en Miss Universo 2025, que le gusta pensar que su perro se encuentra con ella en todo lugar.

El 21 de noviembre se conocerá a la siguientes Miss Universo 2025 y Fátima Bosch está entre las favoritas.