La polémica que Fátima Bosch de 25 años de edad, atravesó con Nawat Itsaragrisil, llevó a que recibiera el apoyo de Sofía Castro.

“Esto es un reflejo de cómo muchas mujeres que sueñan, que trabajan, que respetan ‘el cambio’, siguen enfrentándose a estructuras que pretenden silenciarlas, que las usan para imagen, pero no las respetan como personas”. Sofía Castro, actriz.

La representante de México en Miss Universo 2025 agradeció el apoyo compartiendo el mensaje que recibió de la actriz 29 años de edad.

Fátima Bosch agradece el apoyo de Sofía Castro tras su polémica con Nawat Itsaragrisil

Miss Universo 2025 se vio envuelto en polémica luego de que Nawat Itsaragrisil de 51 años de edad, fue violento verbalmente con la mexicana Fátima Bosch, pero el apoyo estuvo de sobra.

Además de que la violencia de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch se comentó en varios noticieros, la participante de Miss Universo 2025 recibió el apoyo de múltiples personalidades.

Fue Sofía Castro una de las que le mostró apoyo a Fátima Bosch, mismo que la participante mexicana agradeció compartiendo en sus propias redes sociales.

Fátima Bosch agradece apoyo a Sofía Castro por polémica con Nawat Itsaragrisil. (@fatimaboschfdz)

En este, la actriz expresó el desagrado su desprecio a que un concurso como Miss Universo 2025 que “proclama el empoderamiento femenino” haya permitido la violencia a la mexicana.

Por otra parte, externó que Nawat Itsaragrisil haya pedido disculpas por su violencia aún sin reconocer lo que hizo a Fátima Bosch, “Ayer pidió disculpas y ¿sigue diciendo que no la insultó?”.

Asimismo, Sofía Castro aseguró que lo que pasó con Fátima Bosch en Miss Universo es solo “un reflejo” de lo que “muchas mujeres” viven a diario en busca de cumplir sus sueños.

El mensaje fue compartido por Fátima Bosch en sus redes sociales. A pesar de que la participante de Miss Universo 2025 no agregó nada más, están interpretando que agradece el apoyo por la polémica con Nawat Itsaragrisil.