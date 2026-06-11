El Día de la Revelación, la nueva película de Steve Spielberg, ya está en cines de México; por ello, ahora queda la pregunta de si tiene escenas postcréditos.

En SDPnoticias ya vimos El Día de la Revelación y aquí te diremos si tiene escenas extras y conviene quedarse hasta el final del filme.

El Día de la Revelación (Universal)

¿El Día de la Revelación tiene escenas postcréditos?

El Día de la Revelación no tiene escenas postcréditos, no hay nada que te haga quedar en la sala después del final.

De hecho, tan no hay escenas extras en la película, que incluso se omite cualquier clase de intento de hacer más “divertida” esta parte, como sucede con otras películas de la actualidad.

No hay animaciones vistosas o referencias a la película, nada más allá de la clásica pantalla en negro con las letras en blanco y música de fondo, por lo que te puedes ir de la sala al terminar la historia sin ningún problema.

Aunque el final que queda un poco abierto podría indicar una secuencia extra, en realidad ese desenlace estuvo pensado así desde el principio, pues el director no buscaba agregar ninguna explicación adicional.

El Día de la Revelación (Universal)

¿Por qué El Día de la Revelación no tiene escenas postcréditos?

La razón de que El Día de la Revelación no tenga escenas postcréditos es simple, pues se trata de una obra hecha bajo la óptica de la vieja escuela, pensada para ser autoconclusiva sin miras a una franquicia.

Además, recordemos que El Día de la Revelación está dirigida por Steven Spielberg, quien no gusta de las escenas extras, prefiriendo una narrativa centrada que no dependa de esos enganches finales.

A esto hay que sumar que actualmente las secuencias adicionales ya no generan tanto interés ni en el público ni en los realizadores, pues se sienten como una pérdida de tiempo, ya que muchas no añaden nada interesante o no cumplen lo que prometen.

Meter una de estas escenas a la película era algo innecesario, puesto que la obra por sí misma se explica muy bien en sus casi 2 horas y media de duración.