Sergio Mayer no acudió a la audiencia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que estaba programada para este martes 17 de marzo a las 11:00 horas.

De acuerdo con la información, Sergio Mayer fue notificado sobre la audiencia desde el pasado 12 de marzo con el fin de presentar su testimonio ante un proceso administrativo en su contra.

Miembros de Morena acusaron que Sergio Mayer violó estatutos y lineamientos éticos del partido al solicitar licencia para participar en el reality show de La Casa de los Famosos.

El trabajo que Sergio Mayer hizo como diputado antes de ir a La Casa de los Famosos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Sergio Mayer falta a audiencia en Morena ante Comisión de Honestidad

El diputado Sergio Mayer, actualmente sin derechos partidistas, faltó a su audiencia ante la Comisión de Honestidad de Morena, en la que presentaría su testimonio para determinar su situación dentro del movimiento.

Tras su falta, el Comité Nacional de Morena determinará si se fija otra fecha para que Sergio Mayer emita su testimonio o se da por perdido su derecho de audiencia del diputado.

Al definirse lo que sucederá luego de que Mayer no se presentó a la audiencia, la Comisión de Honestidad tendrá 15 días hábiles para emitir una resolución final sobre el caso.

Cabe recordar que, hasta hoy, Sergio Mayer tiene suspendidos sus derechos partidarios como medida cautelar luego de las denuncias en su contra por participar en La Casa de los Famosos.

Dada su suspensión, Sergio Mayer tiene prohibido participar en eventos masivos de Morena o buscar algún tipo de postulación en los procesos internos de selección del partido.