Michelle Mao es una actriz conocida por su participación de la serie de Bridgerton de Netflix, y que causa sensación, tras un comentario para el futbolista mexicano Gilberto Mora, insistiendo en su llegada al Liverpool.

Pero ¿quién es Michelle Mao? Te contamos lo que sabemos de la actriz que interpreta a Rossamund Li en la cuarta temporada Bridgerton.

¿Quién es Michelle Mao?

Michelle Mao es una actriz de ascendencia china con nombre real de Xinyi Fang que nació en Nashville, Tennessee, sin embargo creció en Hong Kong y Pekín.

Es reconocida tras su participación en Bridgerton, además de que Michelle Mao es uno de los nuevos fichajes para la serie de HBO, The Last of Us en la que interpretará a Yara.

¿Quién es Michelle Mao? Actriz de Bridgerton (@michelleforbreakfast)

¿Qué edad tiene Michelle Mao, actriz de Bridgerton?

Michelle Mao, actriz de Bridgerton tiene 29 años de edad.

¿Quién es la pareja de Michelle Mao?

No se conoce públicamente que tenga pareja actual la actriz Michelle Mao.

¿De qué signo zodiacal es Michelle Mao, actriz de Bridgerton?

Piscis es el signo zodiacal de Michelle Mao, la actriz de Bridgerton.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Mao?

Michelle Mao no tiene hijos.

¿Qué estudio Michelle Mao, actriz de Bridgerton?

La actriz de Bridgerton, Michelle Mao es graduada en 2019 de la Licenciatura en Estudios de Medios de Comunicación por la Universidad de California, Berkeley.

Además, Michelle Mao cuenta con la maestría en Asuntos Globales de la Universidad de Tsinghua en Pekín del programa de becas internacionales Schwarzman Scholars.

¿En qué ha trabajado Michelle Mao?

Michelle Mao comenzó su carrera actoral en el doblaje de voz al inglés en producciones asiáticas y videos musicales.

El salto a la fama de Michelle Mao fue con Bridgerton con el personaje antagonista de Rosamund Li, tras esto ha participado tanto en cine como en televisión:

Surfside Girls (desde 2022)

Metal Lords (2022)

A Big Bold Beautiful Journey (2025)

Zi (2026)

El próximo trabajo de Michelle Mao será en The Last of Us, interpretando el papel principal de Yara en la tercera temporada de la serie.