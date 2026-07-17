El hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez Mujica, murió a los 30 años de edad, en Barbados, pero ¿qué más se sabe del hijo mayor de la actriz?

Te compartimos quién era Mauro Menéndez Mujica, con los siguientes datos:

Quién era

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Mauro Menéndez murió a los 30 años de edad, en un viaje a Barbados por un presunto infarto

¿Quién era Mauro Menéndez Mujica?

Mauro Menéndez Mujica era un DJ cuyo nombre artístico era MAAHEZ. Su nombre comenzó a resonar al darse a conocer su muerte y que era el hijo mayor de Aylín Mujica en su relación con Osamu Menéndez.

Mauro Menéndez Mujica residía actualmente en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, como DJ viajaba para presentarse en varios eventos de música electrónica.

Mauro Menéndez Mujica fue el único hijo entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez, pero sí tenía medios hermanos, siendo 2 de su padre y 2 de su madre.

Osamu Menéndez con sus tres hijos. (@osamumenendez_oficial)

¿Qué edad tenía Mauro Menéndez Mujica?

Mauro Menéndez Mujica tenía 30 años de edad cuando murió.

¿Quién era la esposa de Mauro Menéndez Mujica?

Mauro Menéndez Mujica no tenía esposa y se desconoce si tenía pareja.

¿Qué signo zodiacal era Mauro Menéndez Mujica

Se desconoce el signo zodiacal de Mauro Menéndez Mujica.

¿Cuántos hijos tuvo Mauro Menéndez Mujica?

Mauro Menéndez Mujica no tenía hijos.

¿Qué estudió Mauro Menéndez Mujica?

Se desconoce el nivel de estudios de Mauro Menéndez Mujica.

Mauro Menéndez Mujica, hijo de Aylín Mujica. (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Mauro Menéndez Mujica?

Mauro Menéndez Mujica era DJ y productor musical.

Mauro Menéndez murió a los 30 años de edad, en un viaje a Barbados por un presunto infarto

El hijo mayor de Aylín Mujica, Mauro Menéndez Mujica, murió la noche del 16 de julio de 2026, a los 30 años de edad, en Barbados.

Aunque todo eran aparentes rumores, Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica confirmó la noticia en sus redes sociales compartiendo que estaba destrozado y en camino a buscar a su hijo quien murió.

Padre de Mauro Menéndez confirma la muerte de su hijo. (@osamumenendez_oficial)

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado al respecto. Pero se desconoce que la actriz estaba en Colombia grabando Top Chef VIP, cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo mayor.

De las filtraciones se conoce que Mauro Menéndez Mujica habría muerto de un infarto, luego de que viajó a Barbados para ver un partido de béisbol pese a tener neumonía y a que su madre le pidió que no lo hiciera.