Luís Henriques de Barros Lopes, el delantero originario de Cabo Verde a quien se le conoce por su apodo de “Duk”, ya se estrenó como refuerzo del Atlas.

Tras la llegada de Grupo PRODI como nuevos dueños de Los Zorros, la escuadra rojinegra ha pasado por una completa renovación que ha incluido la contratación de varios refuerzos.

Entre ellos destaca “Duk”, delantero caboverdiano que ya debutó en la Liga MX e incluso se estrenó como goleador al marcar el primer gol del Atlas en el Apertura 2026.

Luís Henriques de Barros Lopes​, "Duk" (Instagram)

¿Quién es Luís Henriques de Barros Lopes​?

Luís Henriques de Barros Lopes, mejor conocido por su apodo de “Duk”, es un delantero caboverdiano que llegó al Atlas en julio de 2026 procedente del Leganés de España.

“Duk” comenzó su formación en clubes juveniles como Montelavarenses y Sporting CP, antes de pasar por Oeiras, Belenenses y Benfica, donde debutó profesionalmente en el 2020 con el equipo “B.

Su trayectoria internacional se consolidó en 2022 cuando firmó con el Aberdeen de Escocia, donde destacó con 28 goles en 3 temporadas, tras lo cual en febrero de 2025 llegó a La Liga con el Leganés.

El 1 de julio de 2026 se oficializó su llegada al Atlas, en transferencia definitiva como refuerzo debido a que la directiva rojinegra busca su potencia física, movilidad ofensiva y experiencia europea.

Luís Henriques de Barros Lopes​, "Duk" (Instagram)

¿Qué edad tiene Luís Henriques de Barros Lopes​?

En registros periodísticos se indica que Luís Henriques de Barros Lopes nació el 16 de febrero de 2000, por lo que hasta julio de 2026 tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luís Henriques de Barros Lopes​?

Luís Henriques de Barros Lopes, “Duk”, mantiene su vida privada con discreción, por lo que no sabe si tiene esposa o pareja oficial.

Luís Henriques de Barros Lopes​, "Duk" (Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Luís Henriques de Barros Lopes​?

Dado el dato de la fecha de nacimiento, se puede establece que el signo zodiacal que le corresponde a “Duk” es el de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Luís Henriques de Barros Lopes​?

No se sabe si Luís Henriques de Barros Lopes tiene hijos, toda vez que su perfil mediático se centra en la carrera futbolística.

Luís Henriques de Barros Lopes​, "Duk" (Instagram)

¿Qué estudió Luís Henriques de Barros Lopes​?

No hay registros estudios universitarios de Luís Henriques de Barros Lopes, pues su formación estuvo enfocada en academias juveniles de futbol en Portugal.

¿En qué ha trabajado Luís Henriques de Barros Lopes​?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Luís Henriques de Barros Lopes​, los datos recopilados indican que ha jugado en los siguientes equipos a nivel profesional: