Con el viernes botanero sigue hoy 17 de julio la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX. Los partidos León vs Atlas, San Luis vs Cruz Azul y FC Juárez vs Puebla podrán verse por FOX One, ESPN, Disney+, ViX y Canal 7, desde las 19 horas.
Estos son los 3 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 1 de Liga MX:
- León vs Atlas | 19 horas | FOX One
- San Luis vs Cruz Azul |19 horas | ESPN, Disney+ y ViX
- FC Juárez vs Puebla| 21:00 horas | FOX One y Canal 7
León vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio
Atlas visita a León en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 17 de julio, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: León vs Atlas
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
San Luis vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio
San Luis vs Cruz Azul chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 17 de julio en la cancha del Estadio Libertad Financiera.
ESPN, Disney+ y ViX transmitirán a las 19 horas el partido San Luis vs Cruz Azul.
- Partido: San Luis vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
FC Juárez vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio
FC Juárez vs Puebla cierran el viernes botanero de la Liga MX, el 17 de julio en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
FOX One y Canal 7 transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azula las 21 horas.
- Partido: FC Juárez vs Puebla
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7