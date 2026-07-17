Con el viernes botanero sigue hoy 17 de julio la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX. Los partidos León vs Atlas, San Luis vs Cruz Azul y FC Juárez vs Puebla podrán verse por FOX One, ESPN, Disney+, ViX y Canal 7, desde las 19 horas.

Estos son los 3 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 1 de Liga MX:

León vs Atlas | 19 horas | FOX One

San Luis vs Cruz Azul |19 horas | ESPN, Disney+ y ViX

FC Juárez vs Puebla| 21:00 horas | FOX One y Canal 7

León vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio

Atlas visita a León en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 17 de julio, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One transmitirá el partido.

Partido: León vs Atlas

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

Atlas debuta en el Apertura 2026 como visitante (mexsport / MEXSPORT)

San Luis vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio

San Luis vs Cruz Azul chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 17 de julio en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

ESPN, Disney+ y ViX transmitirán a las 19 horas el partido San Luis vs Cruz Azul.

Partido: San Luis vs Cruz Azul

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Cruz Azul estrena su corona en San Luis. (Cortesía)

FC Juárez vs Puebla: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 17 de julio

FC Juárez vs Puebla cierran el viernes botanero de la Liga MX, el 17 de julio en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

FOX One y Canal 7 transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azula las 21 horas.

Partido: FC Juárez vs Puebla

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7