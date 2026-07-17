El cantautor cubano Osamu Menéndez confirmó la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez Mujica, fruto de su relación con la actriz Aylín Mujica.

A través de un mensaje en Facebook, Osamu Menéndez expresó estar “destrozado” y anunció que viajaría a Barbados para recuperar el cuerpo del DJ, conocido artísticamente como MAAHEZ, quien murió la noche del 16 de julio de 2026 a los 30 años.

La noticia generó gran interés en la vida privada del músico, reconocido por su trayectoria en géneros como pop, rock y reggae.

Osamu Menéndez confirmó la muerte de Mauro Menéndez, su hijo con Aylín Mujica

“Mi hijo murió anoche y estoy destrozado”, citó Osamu Menéndez para dar a conocer la muerte de Mauro Menéndez, el hijo que compartía con Aylín Mujica.

A la par, aseguró que no respondería mensajes, ya que viajaría a Barbados en busca del cuerpo.

”Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias” Osamu Menéndez

Osamu Menéndez, confirma la muerte de su hijo Mauro (Osamu Menéndez / Facebook)

Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez

Tras la muerte del DJ y productor de música electrónica Mauro Menéndez, a los 30 años de edad, aumentó el interés por la vida privada de su padre, Osamu Menéndez, quien es cantante y compositor especialista en géneros musicales como pop, rock, reggae, blues y funk.

Osamu Menéndez estuvo casado con Aylín Mujica entre 1993 y 1994. La expareja tuvo un hijo al que llamaron Mauro.

Aunque su relación duró tan solo tres años, Osamu Menéndez, de 57 años, se quedó en Cuba cuidando a su hijo mientras Aylín Mujica buscaba trabajo en México.

La relación entre padre e hijo era buena aún cuando el músico cubano se separó de la actriz, de 51 años.

Osamu Menéndez junto a sus hijos (Osamu Menéndez / Faceboo)

Hasta el momento, se desconoce cómo fue que Osamu Menéndez se enteró de la muerte de su hijo, la cual tuvo lugar en Barbados, lugar al que este viajó para presenciar un partido de béisbol.

De acuerdo con reportes, Aylín Mujica se enteró del suceso durante grabaciones del programa el “Top Chef VIP” en Colombia.