El empresario Jorge Octavio Cortés Jiménez ha desarrollado su trayectoria en el sector inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán, Sinaloa.

Figura como representante legal de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., vinculado a proyectos como Torre Triana y Coto Munich, además de la empresa Kapitalizer.

Ha ocupado cargos en asociaciones empresariales y consejos de seguridad pública municipales.

Sin embargo, Jorge Octavio Cortés Jiménez también enfrenta múltiples denuncias por presunto fraude inmobiliario, que han afectado a decenas de familias en desarrollos habitacionales.

¿Quién es Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa?

Octavio Cortés Jiménez es un empresario mexicano y representante legal de empresas en el sector inmobiliario y de desarrollo. Ha estado vinculado a proyectos inmobiliarios y de inversión en el estado de Sinaloa, particularmente en Mazatlán.

A nivel corporativo, figura como administrador y representante legal de firmas como Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., que está vinculado a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán, y con la empresa Kapitalizer.

Cortés Jiménez a formado parte de consejos locales de representación empresarial e instituciones de seguridad pública municipales en Mazatlán, y en años recientes, su nombre también ha aparecido en reportes de prensa nacional que lo asocian con la administración de desarrollos inmobiliarios y condominios en otras regiones del país.

No obstante, también ha sido señalado en múltiples denuncias por presunto fraude inmobiliario que afectan a decenas de familias.

Jorge Octavio Cortez Jiménez fue señalado de fraude inmobiliario en Sinaloa (Especial )

¿Qué edad tiene Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa?

Hasta el momento, no existe información pública verificable sobre la fecha de nacimiento o la edad de Jorge Octavio Cortés Jiménez, por lo que este dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales o por el propio empresario.

¿Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa tiene esposa?

No hay información pública que confirme si Jorge Octavio Cortés Jiménez está casado o quién sería su esposa, pues el empresario ha mantenido su vida personal fuera del ámbito público y no existen registros verificables al respecto.

Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa (Especial )

¿Qué signo zodiacal es Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa?

Al no conocerse públicamente la fecha de nacimiento de Jorge Octavio Cortés Jiménez, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa tiene hijos?

No existe información pública verificable que confirme si el empresario tiene hijos. Hasta ahora, los reportes periodísticos se han centrado en su actividad empresarial y en las investigaciones relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios.

¿Qué estudió Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa?

De acuerdo con un perfil profesional público de LinkedIn, Jorge Octavio Cortés Jiménez estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Posteriormente cursó la Licenciatura en Derecho en el Centro Cultural Itaca y realizó un Programa de Alta Dirección (AD-2) en el IPADE Business School.

¿En qué trabajó Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa?

Jorge Octavio Cortés Jiménez ha desarrollado su trayectoria en el sector empresarial, principalmente en los ramos inmobiliario, financiero y legal.

Diversos reportes lo vinculan con proyectos de desarrollo inmobiliario en Villa Verde y Nuevo Mazatlán con la empresa financiera Kapitalizer, la cual ha sido mencionada por presuntas víctimas de fraude inmobiliario.

Asimismo, cuenta con cédula profesional como abogado y ha ejercido actividades relacionadas con las áreas administrativa, civil y mercantil.

Por lo que de acuerdo con los datos públicos, Cortés Jiménez es:

Representación Legal: Es el representante legal de la empresa Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A.de C.V., con la cual ha gestionado trámites de impacto ambiental e inmobiliarios en Mazatlán, Sinaloa ante dependencias federales como la SEMARNAT.

Es el representante legal de la empresa Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A.de C.V., con la cual ha gestionado trámites de impacto ambiental e inmobiliarios en Mazatlán, Sinaloa ante dependencias federales como la SEMARNAT. Liderazgo de Cámaras y Asociaciones: Se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán (ADIM).

Participación Civil: Formó parte y tomó protesta como miembro en el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán en representación del sector empresarial inmobiliario de la localidad.

Administración de Inmuebles: Registros de prensa nacional señalan que ha fungido como administrador único en empresas de desarrollos condominales.

Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario de Sinaloa (Especial )

Octavio Cortés Jiménez tiene antecedentes de violencia de género en Estados Unidos

De acuerdo a una denuncia puesta en contra Jorge Octavio Cortez Jiménez, también se le conoce con el alias de “el Acapulco”, y fue identificado como el agresor de una recepcionista en Santa Fe, respaldado con video de cámara de seguridad del 29 de junio de 2026.

Sin embargo, también se ha revelado que Cortés Jiménez muestra su historial violento ya que cuenta con un registro de arresto en Sacramento, California, en octubre de 2025, por agresión a una expareja bajo el código PC 243(E)(1).