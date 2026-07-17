Kamala Harris, excandidata del Partido Demócrata, respondió a Donald Trump, quien informó recientemente que perdió las elecciones de 2020 a causa de la intervención de China.

A través de redes sociales, la exvicepresidenta y excandidata del Partido Demócrata contestó a Donald Trump y dijo que las elecciones de 2020, que ganó Joe Biden, “no fueron robadas”, sino que “él perdió”.

Kamala Harris responde a Trump sobre las elecciones de 2020: “no fueron robadas, él perdió" (Captura de pantalla)

Donald Trump afirmó que China robó 220 millones de archivos de votantes de Estados Unidos para registrarlos de manera fraudulenta, así como para poner a líderes empresariales en su contra.

Kamala Harris responde a Trump y niega fraude en las elecciones de 2020

Kamala Harris respondió a las recientes declaraciones de Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020 y rechazó las acusaciones de fraude electoral, al afirmar que los comicios “no fueron robados”.

La exvicepresidenta sostuvo que los resultados de la elección de 2020 fueron legítimos, pero Donald Trump estaría usando su derrota para instaurar una ley que elimine el voto electrónico.

“La Ley SAVE es una forma de supresión del voto. Forma parte de una agenda más amplia de los conservadores que intentan arrebatarle el poder al pueblo.” Kamala Harris

El presidente Donald Trump dijo en un reciente discurso que la intervención de China en las elecciones de 2020 solo evidenció la vulnerabilidad del voto electrónico y propuso que este mecanismo se elimine para 2026.

Ante esto, Kamala Harris asegura que Trump busca “arrebatarle el poder al pueblo” porque teme el poder que este tiene, que podría dejar a su partido con menos representación en el Congreso.

Harris hizo un llamado a no creer los señalamientos de Donald Trump para demeritar el voto ciudadano y hacer escuchar las voces de lucha en “esta administración corrupta y cruel”.