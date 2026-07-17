Se reveló que Alfonso Obregón viajó a Colombia en medio de denuncia en México por abuso.

Vía Instagram, el actor de doblaje compartió un video, capturado por una de sus fanáticas, en donde se le ve en el aeropuerto para tomar su vuelo.

En redes, el propio Alfonso Obregón aseguró que se iría a trabajar a la ciudad de Cali, en Colombia, por lo que no estaba “huyendo”.

“Ámonos hasta Cali Colombia a trabajar. No estoy huyendo ni mucho menos, ehhhh. Sí regreso a mi casita.” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón viaja a Colombia en medio de denuncia en México y desactiva comentarios en redes

Alfonso Obregón fue visto viajando hacia Colombia pese a la denuncia que tiene en su contra.

En medio de la nueva polémica que vive, el actor de doblaje desactivó los comentarios de sus redes sociales.

La salida de Alfonso Obregón de México llega luego de que Brenda Rivero Padrón confirmara que presentó una denuncia formal en su contra ante la Fiscalía CDMX por los presuntos delitos de abuso, violación y corrupción de menores.

“Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil.” Brenda Rivera Padrón

Brenda Rivero Padrón (@brenda_rivero_love / Instagram)

De acuerdo con Brenda Rivero Padrón, el abuso ocurrió cuando ella tenía 16 años y Alfonso Obregón 50 , donde él aprovechó la relación que tenía con la familia de ella.

Según detalló, decidió presentar la denuncia para abrir un camino seguro a otras posibles víctimas dentro del doblaje en nuestro país.

Tras las acusaciones contra Alfonso Obregón, la Escuela Nacional de Locución México (ENALOC) decidió suspender las colaboraciones con el actor como medida de protección de sus estudiantes.