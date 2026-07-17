La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya informó cuándo dará a conocer los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026.

Fue desde el pasado 10 de junio cuando la máxima casa de estudios concluyó el periodo de aplicación de pruebas de admisión, por lo que ahora lo conducente es publicar los resultados.

Universidad Nacional Autónoma de México (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo consultar los resultados UNAM 2026 del examen de ingreso a licenciatura?

A través de un comunicado, la UNAM recordó que tras la aplicación del examen de ingreso a licenciatura, los resultados de la prueba de admisión se van a publicar el viernes 17 de julio.

De acuerdo con lo informado por la máxima casa de estudios, para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 ingresarán un total de 50 mil 113 estudiantes a alguna de sus 134 carreras profesionales.

Sin embargo, al explicar las cifras conjuntas, la UNAM resaltó que solo 21 mil 962 estudiantes ingresarán a través del Concurso de Selección, pues el resto lo harán por el pase reglamentado.

UNAM publica mañana resultados de examen de admisión a licenciatura (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Cómo consultar los aciertos del examen de ingreso a licenciatura UNAM 2026?

Si presentaste el examen de ingreso a nivel licenciatura en la UNAM para el Ciclo Escolar 2026-2027/1, debes tener en cuenta que los resultados de las pruebas se van a publicar en línea.

Por eso, debes seguir los pasos que se presentan a continuación para poder revisar los aciertos que obtuviste y saber si fuiste admitido para cursar la licenciatura por la que hiciste el examen: