El empresario Ricardo Thompson Navarro fue detenido la tarde de este jueves 16 de julio; el ahora detenido estaría ligado al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado a conocer los detalles de la detención o delitos que se le imputan a Ricardo Thompson Navarro.

Sin embargo, Ricardo Thompson Navarro es propietario de la empresa que habría fundado Ernesto Ruffo, de acuerdo con la FGR, Ingemar, señalada de contrabando de combustible.

Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo, también es detenido

Se compartió la ficha de detención de Ricardo Thompson Navarro, vinculado de Ernesto Ruffo, llevada a cabo alrededor de las 14:00 horas de este jueves 16 de julio en Ensenada.

Acorde con lo señalado, la detención fue realizada por elementos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes lo trasladaron a Tijuana para su resguardo.

La detención se llevó a cabo en la calle Carretera Transpenínsular de la colonia Zona Playitas, aunque se desconoce si habría sido en el domicilio de Ricardo Thompson.

Acorde con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Ricardo Thompson Navarro estaba en traslado y estaba a disposición de la FGR en Tijuana.

Sin embargo, no se menciona si va a ser trasladado a las oficinas de la FGR en Ciudad de México (CDMX), ni el centro al que será puesto a disposición para audiencia inicial.

Ricardo Thompson, socio de Ernesto Ruffo, también fue detenido (Redes sociales)

Ricardo Thompson Navarro es propietario de Ingemar, empresa vinculada a Ernesto Ruffo

De manera inicial, la FGR informó que Ernesto Ruffo es fundador de la empresa Ingemar SA de CV, señalada de huachicol y de la cual, Ricardo Thompson sería dueño.

Desde agosto 2025 se había mencionado la evasión de impuestos de Ingemar mediante facturas falsas ante aduanas, para la importación ilegal de combustible a Estados Unidos.

En ese momento, se descartó una orden de aprehensión para Ricardo Thompson, Ernesto Ruffo o el tercer asociado, José Merino Valdez Cuervo, de quien se desconoce su situación legal.