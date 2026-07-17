Ricardo Thompson Navarro es un empresario, fundador de Ingemar y presunto socio de Ernesto Ruffo, ambos detenidos por presuntos delitos de robo de combustible.

Aunque de momento no se ha dado a conocer los delitos por los cuales fue detenido, la Fiscalía General de la República lo vincularía al contrabando y evasión de impuestos.

Pero, ¿quién es Ricardo Thompson Navarro? Lo que sabemos del presunto socio de Ernesto Ruffo.

¿Quién es Ricardo Thompson Navarro? Fundador de Ingemar

Ricardo Thompson Navarro es un empresario de Ensenada, Baja California, presunto socio de Ernesto Ruffo, exgobernador del estado, así como supuesto dueño de Ingemar SA de CV.

¿Quién es Ricardo Thompson Navarro? Empresario ligado a Ingemar (Redes sociales)

La ficha del Registro Nacional de Detenciones menciona que Ricardo Thompson Navarro es de 1.80 metros, con ojos azules, cabello blanco y complexión media.

Sin embargo y acorde con declaraciones de su padre, tras darse a conocer la investigación de Ingemar ambos se deslindaron de la empresa, ya que Ernesto Ruffo los habría despojado.

¿Qué edad tiene Ricardo Thompson Navarro?

La ficha de detención de Ricardo Thompson Navarro no especifica la edad del empresario.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Thompson Navarro?

También se desconoce la fecha de nacimiento de Ricardo Thompson Navarro y en consecuente, su signo zodiacal.

¿Quién es la esposa de Ricardo Thompson Navarro?

Tampoco se tiene información sobre el estado civil de Ricardo Thompson Navarro, ni si está casado.

¿Ricardo Thompson Navarro tiene hijos?

Se desconoce si Ricardo Thompson Navarro tiene hijos.

Aunque se sabe que Ricardo Thompson Navarro es hijo de Ricardo Thompson Ramírez, quien también era socio de Ingemar, como declaró el empresario para NMás.

Ricardo Thompson, socio de Ernesto Ruffo, también fue detenido (Redes sociales)

¿Qué estudió Ricardo Thompson Navarro?

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Ricardo Thompson Navarro sería licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Ricardo Thompson Navarro?

Además de su participación en la empresa Ingemar en la que figuraba como dueño, no se tienen más detalles sobre las participaciones accionarias de Ricardo Thompson Navarro.