Gabriela Berlingeri es una modelo y diseñadora de joyas, conocida por su relación con Bad Bunny desde 2020.

Tras su separación en 2022, Gabriela Berlingeri y Bad Bunny seguían en contacto y todo indica que el amor renació.

¿Quién es Gabriela Berlingeri? La modelo que podría ser novia de Bad Bunny

Gabriela Belingeri es una modelo y diseñadora de origen puertorriqueño, fundadora de marca DiciembreVeintinueve.

La relación de Gabriela Berlingeri y Bad Bunny la puso en el radar público, pues se sabe que eran novios, pero el cantante ha expresado que es su mejor amiga.

Gabriela Berlingeri (Instagram/@gabrielaberlingeri)

¿Qué edad tiene Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri nació el 29 de diciembre de 1994; tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gabriela Belingeri?

Gabriela Berlingeri no está casada, pero se dice que está comprometida con Benito Antonio Ocasio Martínez, Bad Bunny.

Incluso, trascendió en febrero de 2026 que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ya se habían casado.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Belingeri es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri no tiene hijos.

¿Qué estudió Gabriela Berlingeri?

No hay información de la formación académica de Gabriela Berlingeri.

¿En qué trabaja Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri es dueña de la marca DiciembreVeintinueve y la marca de trajes de baño D29 Swin.

También es influencer y tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Gabriela Berlingeri (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se habrían reconciliado y hasta tendrían boda

Tras su ruptura en 2020, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se dejaron de frecuentar en público.

A finales de 2025 iniciaron los rumores de que habían retomado su relación.

Incluso, Gabriela Berlingeri acudió a la ceremonia de los Premios Grammy 2026 y el show del Super Bowl 2026, donde se presentó Bad Bunny.

Los rumores de su noviazgo se intensificaron tras captar a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri saliendo de un restaurante en Argentina.

Asimismo, la influencer Chamonic compartió una foto de la supuesta boda de Bad Bunny, donde se ve a un hombre fotografiando a una mujer con atuendo de novia.

Sin embargo, en la foto no se percibe el rostro de Bad Bunny, por lo que su boda con Gabriela Berlingeri sigue siendo un rumor.